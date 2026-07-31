HRW обвинила "Африканский корпус" в гибели гражданских в Мали

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила бойцов российского Африканского корпуса в убийстве восьми гражданских лиц, в том числе трёх детей, в африканском государстве Мали. Утверждается, что самолёт Су-24 в июне нанёс два удара по деревне Кирниа, которая находилась под контролем исламистской группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), против которой при поддержке "Африканского корпуса" воюют правительственные войска Мали.

23 июня Африканский корпус заявил на своих аккаунтах в соцсетях Facebook и X, что 15 июня им был произведен успешный авиаудар по "месту сбора террористических группировок", в результате которого были ликвидированы несколько "полевых командиров", и опубликовал видео авиаударов по деревне Кирниа.

HRW удалось установить, что в результате одного из ударов погибли жена и двое детей вождя деревни и ещё один ребёнок. Ещё четыре человека стали жертвой второго удара, который был нанесён по рынку.

При этом, как отмечает HRW, в момент ударов бойцы исламистской группировки присутстствовали в деревне. Однако, как говорится в сообщении, никто из погибших не был членом вооружённой группировки. В HRW считают, что "удары в деревне Кирниа не имели конкретных военных целей", и сам факт сотрудничества вождя деревни с исламистами не делает его дом законной целью.

В последние месяцы сообщалось о нескольких попытках наступления повстанцев-туарегов, выступающих в союзе с исламистами, на позиции войск правящей военной хунты, которая ориентируется на Россию. В Мали размещены силы "Африканского корпуса" Минобороны России, в составе которого воюет часть бывших бойцов ЧВК "Вагнер". По оценкам СМИ, его численность составляет около двух тысяч человек. Помимо россиян, в его состав входят граждане Беларуси и ряда африканских стран.