WSJ: "Вагнеровцы" и сын Пригожина создали наркоимперию в ЦАР

Бывшие наёмники "ЧВК Вагнера" закрепились в верхнем течении реки Убанги в Центральноафриканской Республике и создали там наркоимперию, которую не контролирует Кремль и с которой ничего не могут сделать местные правоохранительные органы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные расследователей и бывших наёмников. Вагнеровцами руководит Павел Пригожин, сын создателя ЧВК, ныне покойного Евгения Пригожина.

Основой бизнеса бывших вагнеровцев стала нелегальная торговля трамадолом — опиоидным анальгетиком, который в высоких дозах действует как стимулятор, "кокаин для бедных", пишет The Wall Street Journal. При медицинской норме в 50–100 мг, структуры"ЧВК "Вагнер" распространяют таблетки дозировкой от 200 мг.

После гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в 2023 году и передачи большей части операций группы под контроль российских госструктур около 500 вагнеровцев остались в верховьях реки Убанги. Контрабанда трамадола в соседние страны – важный источник доходов, позволивший им наладить нелегальную торговлю лесом и золотом. Большая часть поставляемого в ЦАР трамадола производится в Индии, откуда фармацевтические компании экспортируют его в Конго. Оттуда контрабандисты переправляют препарат по реке Убанга в ЦАР, пишет американское издание.

Согласно исследованию Africa Center for Strategic Studies, бывшая структура Пригожина фактически подчинила себе ЦАР, внедрившись в национальную армию и местные банды. Влияние российских наемников настолько возросло, что они поставляют трамадол бойцам президентской гвардии и молодежному ополчению Sharks, которое регулярно организует вооруженное патрулирование Банги и избивает сторонников оппозиции, рассказал газете бывший наемник "ЧВК Вагнера", живущий сейчас в Европе.

Эксперты Global Initiative предупреждают, что укрепление позиций "Вагнера" в ЦАР может усилить хаос в соседнем Судане, где повстанческие "Силы быстрого реагирования" укрепляют свои позиции в координации с российскими наёмниками.

Сформированный на основе ЧВК "Вагнер" "Африканский корпус" Минобороны России действует в Мали. Ранее на этой неделе сообщалось о боях российских военных и правительственной армии с туарегским Фронтом освобождения Азавада и их союзниками из джихадистской группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".

С 2012 года в Мали нестабильная политическая ситуация. После переворотов 2020 и 2021 годов к власти пришли военные во главе с Ассими Гоитой, им помогает российский "Африканский корпус". По данным медиа, численность корпуса оценивается в две тысячи человек, но не все его служащие русские. По данным Европейского совета по международным отношениям, в корпус, помимо россиян, вербуют граждан Беларуси и некоторых африканских стран.