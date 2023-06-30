HRW: Украина применяла запрещённые противопехотные мины

В 2022 году Украина применяла противопехотные мины "Лепесток" против российских войск, вторгшихся на её территорию, несмотря на то, что обязалась не использовать такой вид мин. Доказательства этого приводит правозащитная группа Human Rights Watch (HRW) в своём новом отчёте.

В докладе говорится, что правозащитники обнаружили фотографии, на которых изображены секции боеголовок ракетного комплекса "Ураган" с надписями на украинском языке и латинице. Надписи отсылают к киевской организации, чей руководитель жертвовал средства украинским военным. Название организации и имя её руководителя в отчёте не раскрываются. Фотографии разместил в интернете человек, "работающий на востоке Украины", отмечается в докладе.

Ракеты "Урагана" неизбирательно выбрасывают по 312 противопехотных мин ПФМ-1C "Лепесток", пишут правозащитники. В 2005 году Украина ратифицировала договор, запрещающий использование и хранение таких мин. HRW призвала украинские власти выполнить обязательство не применять такое оружие, расследовать его использование и привлечь виновных к ответственности. Правозащитники отметили, что поделились выводами с Украиной ещё в мае, однако так и не получили ответа.

В предыдущем отчёте, опубликованном в январе, правозащитники утверждали, что с апреля по сентябрь 2022 года Украина разбросала тысячи "Лепестков" в Изюме и его окрестностях, тогда оккупированных Россией.

Власти Украины пока не комментировали последний доклад.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину HRW выпустила четыре доклада. В них документально подтверждается, что Россия использовала 13 типов противопехотных мин, от которых погибли и были ранены гражданские лица. Россия не ратифицировала Конвенцию о запрещении противопехотных мин. Использование ею противопехотных мин "нарушает международное гуманитарное право", говорится в докладе.