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HRW: Украина применяла запрещённые противопехотные мины
В 2022 году Украина применяла противопехотные мины "Лепесток" против российских войск, вторгшихся на её территорию, несмотря на то, что обязалась не использовать такой вид мин. Доказательства этого приводит правозащитная группа Human Rights Watch (HRW) в своём новом отчёте.
В докладе говорится, что правозащитники обнаружили фотографии, на которых изображены секции боеголовок ракетного комплекса "Ураган" с надписями на украинском языке и латинице. Надписи отсылают к киевской организации, чей руководитель жертвовал средства украинским военным. Название организации и имя её руководителя в отчёте не раскрываются. Фотографии разместил в интернете человек, "работающий на востоке Украины", отмечается в докладе.
Ракеты "Урагана" неизбирательно выбрасывают по 312 противопехотных мин ПФМ-1C "Лепесток", пишут правозащитники. В 2005 году Украина ратифицировала договор, запрещающий использование и хранение таких мин. HRW призвала украинские власти выполнить обязательство не применять такое оружие, расследовать его использование и привлечь виновных к ответственности. Правозащитники отметили, что поделились выводами с Украиной ещё в мае, однако так и не получили ответа.
В предыдущем отчёте, опубликованном в январе, правозащитники утверждали, что с апреля по сентябрь 2022 года Украина разбросала тысячи "Лепестков" в Изюме и его окрестностях, тогда оккупированных Россией.
Власти Украины пока не комментировали последний доклад.
С момента полномасштабного российского вторжения в Украину HRW выпустила четыре доклада. В них документально подтверждается, что Россия использовала 13 типов противопехотных мин, от которых погибли и были ранены гражданские лица. Россия не ратифицировала Конвенцию о запрещении противопехотных мин. Использование ею противопехотных мин "нарушает международное гуманитарное право", говорится в докладе.
- Противопехотные мины детонируют от контакта или близости с человеком. Не обезвреженные мины продолжают калечить и убивать людей даже после окончания военного конфликта.
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Премия имени Льва Копелева за 2023 год присуждена народу Украины
Лауреатами ежегодной премии имени Льва Копелева за мир и права человека стали мэр Киева Виталий Кличко , его брат Владимир Кличко, парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая провела три месяца в плену в в так называемой "ДНР" и Харьковская правозащитная группа. В их лице награда за 2023 год присуждена украинскому народу, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе фонда, передаёт "Немецкая волна".
"Братья Кличко, многократные чемпионы мира по боксу, борются в Украине против путинской армии, которая, нарушая все нормы международного права, ведёт безжалостную войну против украинского народа. Юлия Паевская помогала раненым и спасала жизни во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передала отснятый видеоматериал международным журналистам. Харьковская правозащитная группа оказывает поддержку внутренним беженцам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях, чтобы как можно скорее привлечь преступников к суду", - отмечается в документе.
Правозащитник Лев Копелев родился и вырос в Киеве и посвятил жизнь борьбе за мир и права человека. Общественная организация Форум Льва Копелева была основана в Кельне после его смерти в 1998 году.
Лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, российский социолог Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline"
Вручение премии имени Льва Копелева состоится 22 октября в Кельне.
Российского хоккеиста в Польше арестовали по обвинению в шпионаже
Агентство внутренней безопасности Польши сообщило об аресте по обвинению в шпионаже хоккеиста из России, игравшего за местную команду. По утверждению спецслужбы, спортсмен, имя которого не раскрывается, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в интересах российской внешней разведки.
Подозреваемый был задержан в Силезском воеводстве на юге страны ещё 11 июня и через два дня арестован судом в Люблине, однако известно об этом стало только 30 июня, – сообщает Польское агентство печати. Имя хоккеиста не раскрывается.
В составе польской команды первого дивизиона "Заглембе" из Сосновца в Силезии с 2021 года выступает 20-летний российский защитник Максим Сергеев. У него 2 (1+1) очка в 23 матчах, в России он играл за юниорские команды "Химика" и ХК "Балашиха".
Арестованный спортсмен — четырнадцатый обвиняемый в шпионаже в пользу России, задержанный в рамках одного дела. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Москва арест не комментировала.
По версии следствия, группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства. В ноябре в Польше должны пройти парламентские выборы.
Опрос: почти треть россиян продолжают поддерживать Пригожина
Рейтинг одобрения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после его мятежа упал вдвое, однако все еще остается на относительно высоком уровне.
По данным опроса "Левада-центра", который проводился 22–28 июня, до мятежа о положительном отношении к деятельности Пригожина сообщили 58 процентов респондентов. После завершения так называемого "марша справедливости" на Москву об одобрении деятельности главы ЧВК "Вагнер" заявили 29 процентов опрошенных.
Социологи также описали динамику общественного настроения в отношении Пригожина. До мятежа он казался россиянам "борцом за правду", "настоящим лидером", "патриотом" и "победоносным генералом", а затем в его образе стали преобладать негативные оценки: "устроил смуту", "пошел против России", "рвется к власти", отмечают авторы исследования.
Также после мятежа снизился уровень одобрения деятельности министра обороны Сергея Шойгу , которого Пригожин обвинил в ударах по лагерям вагнеровцев, попытке уничтожить его ЧВК и бездарном ведении войны в Украине. Однако падение рейтинга министра стало не столь значительным. Неделей ранее его деятельность одобряли 60% респондентов, а после мятежа Пригожина – 48%.
В то же время мятеж практически не повлиял на показатели президента Владимира Путина. 22–23 июня его поддерживали 81% россиян, в день мятежа – 79%, а 25–28 июня – 82%.
В то же время региональные политики рассказали "Медузе", что в Кремле им сообщили о падении уровня доверия Путину на 9–14%. Чтобы бороться с этим, администрация президента увеличила частоту появления Путина на публике, рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. После мятежа президент уже лично пообщался с жителями дагестанского Дербента, а также посетил форум Агентства стратегических инициатив.
- В своих выступлениях после мятежа ЧВК "Вагнер", завершившегося, по сути, компромиссом – Евгений Пригожин прекратил поход на Москву в обмен на гарантии неприкосновенности, – Путин постоянно подчёркивает, что народ не пошёл за мятежниками, а поддержал власти. При этом на многочисленные видео из Ростова-на-Дону, занятого 24 июня ЧВК, попали сцены "братания" местных жителей с вагнеровцами и отъезда Пригожина из города под аплодисменты.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в этом. Он считает, что многие ростовчане, вышедшие на улицу в день мятежа и захвата города бойцами ЧВК "Вагнер", были переодетыми наёмниками. "Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму", — сказал Голубев.
- Во время мятежа бойцы ЧВК сбили несколько вертолётов и самолёт российской армии. Погибли несколько лётчиков. О точном числе погибших официально пока не сообщалось.
- Дело о мятеже, возбужденное против Пригожина, было прекращено. Где находится Пригожин, неизвестно, но Кремль обещал , что он "уйдёт в Беларусь".
Politico: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на этом посту еще на год, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Официальный представитель США заявил, что продление полномочий Столтенберга на посту генсека это уже "решенное дело". Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил эту информацию и сказал, что решение "будет официально оформлено на следующей неделе".
Высокопоставленные дипломат из Восточной Европы и чиновник НАТО также подтвердили наличие консенсуса в Североатлантическом союзе о продлении полномочий Столтенберга.
Как пишет издание, страны – члены НАТО хотели принять решение о том, кто будет занимать пост генсека, до крупного саммита Североатлантического союза, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Отмечается, что союзники потратили несколько месяцев на принятие этого решения – в качестве возможных преемников рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
На принятие этого решения повлияло российское вторжение в Украину, пишет Politico. Ряд стран предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой, в политически сложное для НАТО время.
- Йенс Столтенберг – норвежский государственый и политический деятель, бывший премьер-министр Норвегии. Возглавляет НАТО с 2014 года. Кандидатуру Столтенберга на пост генерального секретаря предложила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель.
Сервис для знакомств Tinder прекратил работу в России
Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Ранее его компания-владелец заявляла об уходе с российского рынка из-за вторжения России в Украину.
Приложение пропало из Play Market и AppStore. В уже установленном тиндере россияне больше не могут свайпать анкеты пользователей. Однако некоторым удаётся пользоваться сервисом через VPN, пишет РБК.
Своё решение об уходе в компании-владельце Match Group обосновали "приверженностью защите прав человека". После российского вторжения в Украину Tinder ограничил доступ к своим услугам в России.
В марте 2023 года директор компании-акционера Match Group заявлял: "Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом".
Также после начала войны из России ушли приложения для знакомств Badoo, Bumble, Fruitz и Feeld. Об оставшихся онлайн-сервисах и о знакомствах вообще рассказывала "Медуза".
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 526 полностью покинули страну. По подсчётам "Важных историй", это около 20% иностранных компаний, работавших в России до войны.
Студентку в Краснокаменске оштрафовали за антивоенные высказывания на занятии
Краснокаменский городской суд оштрафовал студентку одного из колледжей города за антивоенные высказывания во время занятия, сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, студентка сказала, что Россия начала войну, напав на Украину, называла Россию агрессором и сказала, что страна убивает невинных украинцев. На неё был составлен административный протокол о дискредитации российской армии.
Студентка не признала вину. Она считает, что слова вырваны из контекста, а на разговор ее спровоцировала преподаватель. На каком уроке и в каком учебном заведении это произошло — не сообщается. Имя оштрафованной не называется, только её фамилия — Иванова.
- Административная и уголовная статьи о дискредитации армии были добавлены законодателями в российские законы через восемь дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают любые оценки войны, противоречащие позициям Кремля.
Международный авиакосмический салон перенесён на 2024 год
Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) сообщили, что этим летом мероприятие проводиться не будет. МАКС, который ранее проходил раз в два года, теперь собираются провести в 2024 и 2025 годах.
Причины переноса авиасалона не сообщаются. Организаторы заявили лишь, что продолжают работу "с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны".
Ранее о том, что запланированный на июль 2023 года Международный авиационно-космический салон не состоится, сообщали источники "Коммерсанта". По их данным, перенос мероприятия вызван соображениями безопасности. Один из собеседников издания, предположил, что использование средств радиоэлектронной борьбы против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и, по его словам, вряд ли имело бы смысл.
МАКС, который традиционно посещает президент России, переносится впервые за 30 лет проведения мероприятия. В 2023 году авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля на аэродроме Жуковский под Москвой в 16-й раз.
Это главный российский форум в области самолётостроения и космических технологий. Он проходит с 1993 года каждые два года.
Целью его проведения является демонстрация российских достижений в этих областях и заключение новых договоров с зарубежными партнёрами. В рамках салона проходят авиашоу с участием российских и иностранных пилотажных групп.
Опубликован лонг-лист премии "ПолитПросвет"
Организаторы премии "Просветитель" объявили лонг-лист специальной награды "ПолитПросвет". В список вошло 12 книг, написанных на русском языке о текущем общественно-политическом процессе.
В список вошли "Конец режима" Александра Баунова, "Правда ли" Ильи Бера и других фактчекеров, "Я желаю пепла своему дому" фемактивистки Дарьи Серенко и комикс о жизни Андрея Сахарова "Человек, который не боялся" Ксении Новохатько.
"Авторы книг, вошедших в лонг-лист, попытались осмыслить социально-политические события и процессы в российском обществе не только через катастрофическое настоящее, но и в исторической перспективе", говорится на сайте премии.
В конце сентября жюри представят шорт-лист "ПолитПросвета" из пяти книг. В состав жюри вошли политолог Екатерина Шульман, исследователь исторической памяти Николай Эппле, журналисты Максим Трудолюбов, Анна Наринская и Александр Горбачёв.
Ранее был опубликован лонг-лист основной премии "Просветитель" – 20 новых научно-популярных книг на русском языке.
- Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года поддерживается Zimin Foundation.
Суд отправил в колонию отказавшегося воевать по религиозным убеждениям мобилизованного
Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил 28-летнего мобилизованного авиадиспетчера из Магадана к двум годам и 10 месяцам колонии за отказ воевать в Украине. Он отказался взять в руки оружие по религиозным убеждением. Об этом сообщил правозащитный проект "Военные адвокаты".
Военнослужащего, полное имя которого не раскрывается, признали виновным в неисполнении приказа во время мобилизации. В суде обвиняемый заявил, что религия не позволяет ему брать в руки оружие и использовать его против других людей. Он просил заменить ему службу в действующих частях на альтернативную гражданскую, но суд отказал в этом, заявив, что такая возможность не предусмотрена законом.
В российские военные суды по состоянию на конец апреля 2023 года поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Наибольший рост уголовных дел в отношении отказников, по данным "Медиазоны", пришелся на март 2023 года – тогда в российские гарнизонные суды были направлены около 400 дел.
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