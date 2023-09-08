HSBC прекратит обслуживать транзакции в Россию и Беларусь

Одна из крупнейших финансовых групп в мире HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) в октябре прекратит обслуживать транзакции своих корпоративных клиентов в Россию и Беларусь. Об этом говорится в направленном клиентам уведомлении, которое приводит агентство Nikkei Asia.

До сих пор банк продолжал обслуживать корпоративных клиентов в этих странах, несмотря на санкции.



Из письма следует, что банки, входящие в группу HSBC, перестанут обрабатывать коммерческие платежи, начиная с 27 октября, в условиях "все более сложной нормативной ситуации". Группа заявила, что решение принято для "минимизации операционного воздействия на Россию и Беларусь, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами".

Рассылке уведомлений HSBC клиентам предшествовала встреча представителей Казначейства США с финансовыми властями Гонконга. Американские чиновники, как отмечает Nikkei Asia, просили усилить проверку финансовых транзакций, связанных с экспортом в Россию высокотехнологичных товаров американского производства, подпадающих под санкции.

В октябре 2022 года HSBC приостановил оказание розничных инвестиционных услуг российским клиентам. Банк объяснил это решение санкциями Евросоюза.

Власти Гонконга говорили, что не планируют поддерживать односторонние санкции западных стран, но в городе фиксируется резкое сокращение российского капитала. За первое полугодие 2022-го, согласно данным Валютного управления Гонконга, банки сократили объем общего бизнеса с российским капиталом более чем в три тысячи раз— с 330 млрд до 100 млн долларов.

В России HSBC вел переговоры о продаже 100% своей "дочки" Экспобанку. Однако эта сделка так и не была завершена. Правительство России ввело запрет на продажу дочерних банков зарубежных кредитных организаций в ответ на западные санкции в отношении российских банков.