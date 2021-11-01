Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков подал заявление об уходе

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков уволился из театра. Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах."

Эдуард Бояков возглавил театр в декабре 2018 года. Его предшественницей была Татьяна Доронина. В апреле 2021 года Министерство культуры изменило устав театра — по нему руководить МХАТ стали президент и директор, что возвращало Доронину к руководству труппой. В июле она обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой "срочно изгнать" руководство театра и уволить Боякова.

31 октября стало известно, что Московский театр МХАТ имени Горького отменил показ спектакля "Чудесный грузин", который должен был пройти 2 ноября. Спектакль повествует о молодости советского диктатора Иосифа Сталина. Роль певицы кабаре, помогавшей Сталину скрыться от полиции, исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова.

Об отмене спектакля было объявлено спустя несколько дней после того, как новым директором театра был назначен Владимир Кехман. На сайте МХАТа сообщается, что решение отменить показ "Чудесного грузина" принял Кехман в связи с "плохими продажами билетов".

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