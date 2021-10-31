Московский театр МХАТ имени Горького отменил показ спектакля "Чудесный грузин", который должен был пройти 2 ноября.

Спектакль повествует о молодости советского диктатора Иосифа Сталина. Одну из ролей в нём исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Она сыграла певицу кабаре, которая помогает Сталину скрыться от полиции.

Об отмене спектакля было объявлено спустя несколько дней после того, как в театре поменялся генеральный директор - новым директором был назначен Владимир Кехман. Как сообщается на сайте МХАТа, решение отменить показ "Чудесного грузина" принял именно Кехман в связи с "плохими продажами билетов". При этом спектакль, как утверждается, не снят с репертуара, а перенесён на неопределённый срок.

Премьера спектакля прошла во МХАТе в июне и привлекла внимание как темой, так и участием звезды шоу-бизнеса. В руководство театра входят люди, позиционирующие себя как патриоты и традиционалисты - в их числе художественный руководитель Эдуард Бояков и его заместитель, писатель и политик Захар Прилепин. Предложенная Ольге Бузовой роль вызвала критику в том числе со стороны их единомышленников.

Бузова прокомментировала отмену спектакля в инстаграме, пожелав театру, чтобы у него всегда были такие продажи билетов, как на спектакль с её участием.

Деятельность МХАТ имени Горького в последние годы - после того, как на посту художественного руководителя Татьяну Доронину сменил Бояков - сопровождается скандалами. Сообщалось, что часть труппы недовольна изменениями и выступает за возвращение Дорониной.