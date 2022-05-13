Художник Данила Ткаченко покинул Россию после возбуждения дела

Фотограф и художник Данила Ткаченко сообщил в фейсбуке, что покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело.

Как пишет Ткаченко, 9 мая он намеревался провести в Москве мирную акцию протеста против войны. "Мной заранее были куплены 140 синих и желтых дымовых шашек, которые, встроив в кондиционеры, я установил за окнами апартаментов недалеко от Кремля. Запуск планировалось провести дистанционно, но акцию пресекли сотрудники ФСБ" - пишет Ткаченко.

По какой статье возбуждено уголовное дело и где он сейчас находится, художник не сообщил. По его словам, у его друзей и родных проходят обыски. "Моего товарища избили и посадили на 10 суток, моей маме угрожают уголовным делом" - пишет Ткаченко, называя причиной обысков и ареста акцию, которую он готовил.

В конце 2017 года споры вызвал художественный проект Ткаченко "Родина", в ходе которого он поджигал дома в заброшенных деревнях и фотографировал пожары.