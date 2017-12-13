"Родина" в огне. Эфир в 21:05

Фотопроект «Родина» художника Данилы Ткаченко, в котором тот поджигает и фотографирует заброшенные деревенские дома, вызвал небывалую общественную дискуссию. Что это: глумление, преступление или вид искусства, в котором художник документирует и осмысляет смерть русской деревни?

В эфире Ирина Кулик, преподаватель Института проблем современного искусства, и Лариса Гринберг, галерист, куратор, главный специалист дирекции по региональному развитию Государственного центра современного искусства (РОСИЗО-ГЦСИ). Эфир в 21:05.