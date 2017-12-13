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Археология

"Родина" в огне. Эфир в 21:05

Это фото не является произведением Данилы Ткаченко

Искусствовед Ирина Кулик и галерист Лариса Гринберг о горящих деревнях Данилы Ткаченко

Фотопроект «Родина» художника Данилы Ткаченко, в котором тот поджигает и фотографирует заброшенные деревенские дома, вызвал небывалую общественную дискуссию. Что это: глумление, преступление или вид искусства, в котором художник документирует и осмысляет смерть русской деревни?

В эфире Ирина Кулик, преподаватель Института проблем современного искусства, и Лариса Гринберг, галерист, куратор, главный специалист дирекции по региональному развитию Государственного центра современного искусства (РОСИЗО-ГЦСИ). Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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