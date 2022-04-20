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Художник Олег Кулик стал подозреваемым в уголовном деле о реабилитации нацизма

Олег Кулик, архивное фото

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма после демонстрации скульптуры художника Олега Кулика "Большая мать" на выставке "Арт-Москва" в Гостином Дворе. Он находится на допросе в Следственном комитете.

О возбуждении дела каналу RTVI сообщила искусствовед Ксения Коробейникова, о допросе сам художник сообщил команде журналиста Анны Монгайт. По вменённой статье художнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Родившийся в Киеве Кулик — один из самых известных современных российских художников. Он многократно участвовал в ведущих мировых биеннале современного искусства, проводил персональные выставки в Париже, Генте, Неаполе и других европейских городах.

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