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Художника Philippenzo вновь арестовали на 15 суток

Работа Philippenzo

Художника Philippenzo, автора антивоенной работы "Изроссилование", незадолго до истечения срока его административного ареста суд в подмосковных Люберцах снова арестовал на 15 суток. Об этом сообщает издание "Сота" со ссылкой на активистов, которые приехали в суд поддержать художника.

Phlippenzo (настоящее имя Филипп Козлов) был задержан в конце июля в аэропорту сразу после того, как прилетел в Москву из Грузии. Его обвинили в неповиновении полиции, суд в Москве отправил его на 15 суток под арест.

По словам самого Philippenzo, которые приводит "Сота", 10 августа, ещё до истечения срока ареста, его вновь доставили в суд и вновь вменили статью о неповиновении полиции. Как утверждается, дело рассмотрели в отсутствие адвоката, суд вновь назначил арест в 15 суток.

Как выяснил "Дождь",карточка дела Филиппа Козлова есть в базе Люберецкого суда. Согласно ей, материалы дела передали судье утром 11 августа, а спустя полтора часа после этого суд вынес решение.

Philippenzo 12 июня, в День России, опубликовал фото своей новой работы — ею была большая надпись "Изроссилование" и герб России мостом на набережной Яузы в Москве. "То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается", — написал он в телеграм-канале.

Знакомые художника опасаются, что, пока он находится под административным арестом, против него могут возбудить уголовное дело. Так произошло, например, с Ильёй Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой.

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