Суд в Москве арестовал на 15 суток уличного художника Philippenzo

Суд в Москве арестовал на 15 суток уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo. Об этом в разговоре с Би-би-си сообщил адвокат Павел Чиков.

Philippenzo – автор работ с антивоенным и политическими высказываниями "Изроссилование", "Поцелуи" и "Цинк наш".

По словам Чикова, художник до недавнего времени находился в Грузии. В субботу, 29 июля, он вернулся в Россию. Козлова задержали в аэропорту и составили на него административный протокол за неповиновение полиции.

Ранее на Козлова несколько раз составляли протоколы о так называемой дискредитации российской армии. В частности, за работу "Цинк наш".

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.

По подсчётам ОВД-Инфо, с начала войны с Украиной в России за антивоенную позицию были задержаны почти 20 тысяч человек, поставлено более 7 тысяч административных протоколов о дискредитации российской армии. По уголовной статье преследуют более 600 человек.

Дискредитацией российские власти считают любую точку зрения, отличную от позиции Кремля и Минобороны России.

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