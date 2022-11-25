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Художница и активистка Юлия Цветкова уехала из России

ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова у здания МВД по Комсомольску-на-Амуре

Художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова покинула Россию. Об этом Сибирь.Реалии сообщила ее мать Анна Ходырева 25 ноября. Цветкову ранее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. Несколько дней назад суд оправдал Цветкову по уголовному делу

— Почему уехали, думаю, очевидно. Юля — иноагент, с новым законом [против "ЛГБТ-пропаганды", одобрен Госдумой 24 ноября - РС] легче умереть, чем жить в России. На Юлю открыто два новых уголовных дела, так что оставаться в России невозможно, — прокомментировала отъезд дочери Ходырева, которая сама находится во Франции. — Я сейчас на открытии Юлиной выставки. Хочу сказать лично спасибо [правозащитной организации] Amnesty International во Франции за их трёхлетнюю помощь и поддержку.

Когда именно уехала Цветкова и в какую страну, Ходырева не сообщила.

22 ноября Хабаровский краевой суд окончательно оправдал Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". В июне в ходе прений обвинение потребовало назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима. Однако Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. После этого прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

  • Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.
  • В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. После пересмотра дела суд снизил штраф до 50 тысяч рублей.
  • В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу прошёл в открытом режиме.
  • 14 июня 2022 года Минюст внес Цветкову в реестр так называемых иностранных агентов.

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