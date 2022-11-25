Художница и активистка Юлия Цветкова уехала из России

Художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова покинула Россию. Об этом Сибирь.Реалии сообщила ее мать Анна Ходырева 25 ноября. Цветкову ранее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. Несколько дней назад суд оправдал Цветкову по уголовному делу

— Почему уехали, думаю, очевидно. Юля — иноагент, с новым законом [против "ЛГБТ-пропаганды", одобрен Госдумой 24 ноября - РС] легче умереть, чем жить в России. На Юлю открыто два новых уголовных дела, так что оставаться в России невозможно, — прокомментировала отъезд дочери Ходырева, которая сама находится во Франции. — Я сейчас на открытии Юлиной выставки. Хочу сказать лично спасибо [правозащитной организации] Amnesty International во Франции за их трёхлетнюю помощь и поддержку.

Когда именно уехала Цветкова и в какую страну, Ходырева не сообщила.

22 ноября Хабаровский краевой суд окончательно оправдал Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". В июне в ходе прений обвинение потребовало назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима. Однако Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу по реабилитирующим обстоятельствам. После этого прокуратура обжаловала оправдательный приговор.