Художницу Катрин Ненашеву задержали на 48 часов

Художницу и гражданскую активистку Катрин Ненашеву оставили на 48 часов в отделении полиции в городе Приозерск Ленинградской области. Ей менили административную статью о неповиновении сотруднику полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Ненашеву задержали полицейские в Приозерске вечером 8 мая. Сотрудники МВД подошли к ней, когда она ужинала в кафе с подругой. Предлогом для задержания стала "ориентировка". После этого Ненашеву посадили в полицейскую машину и увезли в отдел.