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Художницу Катрин Ненашеву задержали на 48 часов

Катрин Ненашева

Художницу и гражданскую активистку Катрин Ненашеву оставили на 48 часов в отделении полиции в городе Приозерск Ленинградской области. Ей менили административную статью о неповиновении сотруднику полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Ненашеву задержали полицейские в Приозерске вечером 8 мая. Сотрудники МВД подошли к ней, когда она ужинала в кафе с подругой. Предлогом для задержания стала "ориентировка". После этого Ненашеву посадили в полицейскую машину и увезли в отдел.

  • Это не первое задержание Катрин Ненашевой. Она уже несколько раз привлекала внимание полиции своей гражданской активностью в Москве и Санкт-Петербурге. Ненашева занимается проблемами прав женщин, домашнего насилия, самоубийств и наркомании в подростковой среде, стигматизации людей с психиатрическими диагнозами, и другими острыми социальными темами.
  • Ненашева – автор таких перфомансов, как "Груз 300", посвященный пыткам в России, и "Не бойся" в поддержку женщин в российских тюрьмах. Также Ненашева была создательницей первой в России группы взаимопомощи для несовершеннолетних с наркотической зависимостью.
  • После начала войны Ненашева начала заниматься антивоенным активизмом и создала в Москве городской лагерь для детей украинских беженцев.

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