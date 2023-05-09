Художницу Катрин Ненашеву задержали на 48 часов

Художницу и гражданскую активистку Катрин Ненашеву оставили на 48 часов в отделении полиции в городе Приозерск Ленинградской области. Ей менили административную статью о неповиновении сотруднику полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Ненашеву задержали полицейские в Приозерске вечером 8 мая. Сотрудники МВД подошли к ней, когда она ужинала в кафе с подругой. Предлогом для задержания стала "ориентировка". После этого Ненашеву посадили в полицейскую машину и увезли в отдел.
- Это не первое задержание Катрин Ненашевой. Она уже несколько раз привлекала внимание полиции своей гражданской активностью в Москве и Санкт-Петербурге. Ненашева занимается проблемами прав женщин, домашнего насилия, самоубийств и наркомании в подростковой среде, стигматизации людей с психиатрическими диагнозами, и другими острыми социальными темами.
- Ненашева – автор таких перфомансов, как "Груз 300", посвященный пыткам в России, и "Не бойся" в поддержку женщин в российских тюрьмах. Также Ненашева была создательницей первой в России группы взаимопомощи для несовершеннолетних с наркотической зависимостью.
- После начала войны Ненашева начала заниматься антивоенным активизмом и создала в Москве городской лагерь для детей украинских беженцев.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.