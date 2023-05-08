Под Петербургом задержана художница и активистка Катрин Ненашева

В городе Приозерск Ленинградской области задержана художница и гражданская активистка Катрин Ненашева. Как она успела написать в фейсбуке, полицейские подошли к ней, когда она с подругой ужинала в кафе. Предлогом для задержания стала "ориентировка".

Подруга Ненашевой, ставшая свидетельницей задержания, подтвердила информацию изданию Sota. По словам подруги, Ненашеву посадили в полицейский автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Другие подробности задержания пока неизвестны.

Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил, что в Приозерск выехал их адвокат Рафаиль Поляков.

Это не первое задержание Катрин Ненашевой. Она уже несколько раз привлекала внимание полиции своей гражданской активностью в Москве и Санкт-Петербурге. Ненашева занимается проблемами прав женщин, домашнего насилия, самоубийств и наркомании в подростковой среде, стигматизации людей с психиатрическими диагнозами, и другими острыми социальными темами.

Ненашева - автор таких перфомансов, как "Груз 300", посвященный пыткам в России, и "Не бойся" в поддержку женщин в российских тюрьмах. Также Ненашева была создательницей первой в России группы взаимопощи для несовершеннолетних с наркотической зависимостью.

После начала войны Ненашева начала заниматься антивоенным активизмом и создала в Москве городской лагерь для детей украинских беженцев.

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