Художницу обвиняют в фейках из-за надписи "Путин врёт нам с экранов ТВ"

В Санкт-Петербурге Следственный комитет предъявил художнице Саше Скочиленко обвинение по делу о распространении фейков про армию. Об этом сообщается в телеграм-канале "Свободу Саше Скочиленко". Там же опубликован текст обвинительного заключения.

Скочиленко уже почти полгода находится в СИЗО. Она стала одной из первых в России обвиняемых по уголовной статье о так называемых фейках, внесённой в Уголовный кодекс после российского вторжения в Украину.

Как утверждает следствие, художница заменила ценники в магазине "Перёкресток" на антивоенные листовки, "имея предубеждение — неприязненное чувство, которое Скочиленко испытывала по отношению к действиям Вооружённых сил в ходе специальной военной операции на Украине, к деятельности президента и органов государственной власти, по мотивам политической ненависти и вражды".

В документе сказано о пяти надписях, в том числе таких: "Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов", или "Путин врет нам с экранов телевизоров 20 лет. Итог этой лжи — наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти". Следствие считает, что речь идёт о "заведомо ложной информации", которую Скочиленко "распространила под видом достоверных сообщений".

Сама художница, которая была задержана ещё в апреле, не отрицает, что оставляла эти надписи, однако не считает, что распространяла фейки, и не признаёт себя виновной. Ей может грозить до 10 лет колонии.

По статье о фейках в России уже вынесены более 10 приговоров, наиболее суровый из них - московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, который приговорён к 6 годам 11 месяцам лишения свободы. В СИЗО, кроме Скочиленко, по этой статье находятся ещё несколько человек, в том числе известные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.