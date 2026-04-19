Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы могут закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп не прекратит "все действия, препятствующие миру". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи.

По его утверждению, если такое решение будет принято, то "все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть".

"Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны", – передает слова аль-Эззи "Аль-Джазира".

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него проходит около 12 процентов всей морской торговли нефтью и 8 процентов мирового сжиженного природного газа.

Поддерживаемая Ираном группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, контролирует значительную часть Йемена, включая столицу страны Сану.