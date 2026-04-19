Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы могут закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп не прекратит "все действия, препятствующие миру". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи.
По его утверждению, если такое решение будет принято, то "все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть".
"Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны", – передает слова аль-Эззи "Аль-Джазира".
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него проходит около 12 процентов всей морской торговли нефтью и 8 процентов мирового сжиженного природного газа.
Поддерживаемая Ираном группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, контролирует значительную часть Йемена, включая столицу страны Сану.
- 18 апреля Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива – из-за блокады США. По словам представителя центрального штаба Ирана, контроль над проливом "вернулся к прежнему состоянию", и он находится "под строгим управлением и контролем" иранских военных. В Тегеране подчеркнули, что ограничения сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не откажется от принятых им ранее мер.
- В тот же день стало известно, что по меньшей мере два торговых судна подверглись обстрелу при попытке пересечь Ормузский пролив. Инцидент произошел примерно в 37 километрах к северо-востоку от Омана. Экипаж не пострадал.
- Через Ормузский пролив проходит более 20 процентов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.