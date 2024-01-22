Хуситы сообщили об обстреле очередного корабля США

Группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" сообщила о ракетном обстреле военного грузового корабля США Ocean Jazz в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters.

"Йеменские вооруженные силы продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях", — цитирует агентство представителя хуситов Яхью Сариу.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Центральное командование военно-морских сил США при этом заявило, что сообщение проиранской группировки об успешной атаке является ложным.

В декабре участились обстрелы со стороны хуситов международных судов в Красном море. Тогда "Ансар Аллах" объявила, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической.

В последние дни обстрелы в Красном море происходят почти ежедневно. При этом атакам подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю.

Источники Reuters на днях сообщали, что хуситы нападают на суда в Красном море по указаниям иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанской группировки "Хезболла", признанной террористической многими странами мира.

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