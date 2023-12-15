Йеменские хуситы обстреляли два корабля в Красном море

Два грузовых судна в Красном море подверглись в пятницу обстрелам со стороны Йемена. Как сообщает вестник судоходства Maritime Bulletin, контейнеровоз "Аль Джасра", следовавший под флагом Либерии из Греции в Сингапур, был атакован либо беспилотником, либо баллистической ракетой. На судне возник пожар, как минимум один контейнер упал в воду.

Позже ещё одна ракета попала в другой контейнеровоз, MSC Palatium III, также под либерийским флагом, идущий из Мозамбика в Саудовскую Аравию. Там тоже возник пожар, он был потушен. О пострадавших не сообщается.

Ответственность за обстрелы пока никто на себя не взял. Однако они осуществлялись с территории северного Йемена, подконтрольной радикальной группировке йеменских хуситов "Ансар Алла". Ранее хуситы объявили, что участвуют в боевых действиях против Израиля и будут нападать на любые суда, идущие в Израиль или принадлежащие ему.

При этом, отмечают в Maritime Bulletin, "Аль Джасра" принадлежит немецкой компании Hapaq Lloyd AG, а Palatium III - швейцарской MSC. Ни сами компании, ни маршруты судов не связаны с Израилем.

Министерство обороны США сообщило агентству Reuters, что на помощь кораблям выслано американское военное судно. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции заявил, что атаки хуситов на суда в Красном море, в районе важного для морской торговли Баб-эль-Мандебского пролива, представляют угрозу для коммерческого судоходства. "США совместно с международным сообществом и партнёрами в регионе работают над устранением этой угрозы", - сказал он.