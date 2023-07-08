“Хуже, чем в плену”. Как мобилизованные оказались в "яме" под Курском

Солдаты 380-го мотострелкового полка российской армии, дислоцированного в Курской области, записали видео, в котором показывают условия содержания в так называемых “ямах”. Это помещения, где в нечеловеческих условиях неделями держат мобилизованных в качестве наказания за различные проступки.

Как говорят солдаты, попасть сюда можно, например, “за то, что много говоришь” или за запах спиртного. Авторам видео известно как минимум о трех подобных “ямах”, причем в одном случае это именно семиметровая яма, вырытая в земле, куда сгоняют провинившихся и держат там под открытым небом.

Мобилизованные рассказывают также о постоянных избиениях со стороны военной полиции и принуждении к тяжелому физическому труду. “Просим разобраться!” – говорят авторы видео, но выясняется, что это уже не первое такое обращение. Предыдущее видео из той же “ямы” сделано еще зимой, но осталось без реакции со стороны министерства обороны России.

Оба видеофайла, а также несколько фотографий передал своей жене доброволец Алексей С. из Нижегородской области – через посредников и с чужих телефонов. Екатерина соглашается пересказать историю мужа, только без упоминания их настоящих имен.

– 28 мая муж перестал выходить на связь, – говорит Екатерина. – Спустя три дня я стала его искать. У нас есть чат жен их полка – оттуда узнала, что их избили и куда-то отправили. За несколько дней до этого муж писал обращение по поводу отпусков, потому что некоторые [военные] не были дома больше восьми месяцев. Я нашла номер их командира, на мои вопросы он сказал, что к их части он не приписан и где мой муж, он не знает.

В итоге Екатерина нашла мужа в одной из больниц Курска сильно избитым, хотя официальной причиной госпитализации назван “синдром отмены алкоголя”.

– Меня к нему пустили – он был весь синий, – продолжает жена контрактника. – У другого мальчишки сломана челюсть в трех местах. Муж сказал, что вроде как зафиксировали побои, но я не верю в это. 23 июня его выписывают из больницы, и он пропадает опять… А потом как-то вышел на связь и сказал, что в “яме”.

Командир сказал, что отправит его в “Шторм”. А это билет в один конец.

Что такое “яма”, Алексей сначала описал словами, а затем прислал видео. На этих кадрах – больше десятка людей в камуфляже, лежащих вплотную друг к другу на полу очень тесной комнаты. Люди, перебивая друг друга, комментируют условия содержания и говорят, что такие же “ямы” есть в соседних населенных пунктах Глушково и Рыльск. Вот лишь несколько реплик из того видео:

– Нас без суда и следствия спрятали вот в эту яму, под лестницу. Муниципальное здание автопарка, Коренево [поселок в Курской области, в 20 км от границы с Украиной. – РС].

– Неофициально, без всяких бумажек. Просто нас прячут здесь. И мы, как животные, здесь находимся.

– Условий вообще никаких – ни света, ничего. Три человека уже уехали в наркологический диспансер…

– Потому что крыша едет!

– Крыша едет, да. Ночью избивали, заходят регулярно. Относятся – хуже, чем в плену находимся!

– И всё это ни за что, ни за что! Просто за правду, сказанную командирам. [Сказали] командирам свое мнение – вот и…

– Просим разобраться, обратить внимание общественности. Мы мобилизованные, я вот добровольно пошел, многие из нас пошли добровольно защищать родину. Но не сидеть в этом…

– Сидим здесь, кстати, кто по 10[суток], кто по 15, по 20. 25 – самое большое сидели, что незаконно. Даже сутки нам незаконно здесь находиться, а тут почти месяцами сидят некоторые.

Видео целиком:

15 человек на пяти квадратных метрах лежат, по их собственному выражению, “на каких-то тряпках” – днем тряпки, по словам обитателей “ямы”, забирают, оставляя людей на голом полу. Помимо регулярных избиений со стороны военной полиции, мобилизованных заставляют заниматься погрузкой бревен. В качестве самого страшного наказания командиры упоминают “Шторм”.

“Пугают еще нас “Штормом” так называемым, – говорит один из солдат. – То есть, если кто-то будет много говорить, недовольство проявлять – едете в “Шторм”! Ну, это, как я понимаю, куда-то “на передок”, в какую-то жопу, как они объясняют”.

– Командир сказал сослуживцам мужа, что отправит его в “Шторм” или в “полк 500”, где дают два рожка [два магазина с патронами. – РС] – и в бой. А это билет в один конец, – поясняет Екатерина.

По словам жены военного, Алексей, который ушел воевать добровольцем, “всегда отличался обостренным чувством справедливости”. Проблемы начались после его жалобы “наверх” в связи с отсутствием отпусков. Алексей даже контактировал с российскими журналистами, те писали запрос в минобороны, но в итоге ничего не опубликовали.

"Закрыли" нас по приказу командира полка без предъявления каких-либо обвинений

Как объясняет Алексей, “ямы” – это изобретение лично командира 380-го полка полковника Гостева и его зама, подполковника Дульнева. По всей видимости, в минобороны не видят ничего предосудительного в такой воспитательной работе, поскольку впервые о “ямах” стало известно еще зимой. Тогда еще один солдат-доброволец записал видео из той же “ямы” в подлестничном помещении, а его сокамерники называли те же данные: военная часть 11141, 380-й полк.

– "Закрыли" нас по приказу командира полка без предъявления каких-либо обвинений, – говорит автор видео. – Без суда и следствия нас заперли на несколько дней вот в этом помещении, неотапливаемом! Спать здесь негде – вот три доски, мы здесь спим впятером. Здесь просто даже… иногда заходит по десять человек, сидят по нескольку суток. В сортир ночью не выпускают. Ходят в туалет прямо в пакет, в бутылку. Приказ командира полка! То есть я, мобилизованное лицо, гражданин, который пошел добровольно помочь своей стране, помочь пацанам – и непонятно, за что меня закрыли здесь. Я не пью, я только здесь начал курить, вот в этой камере. Прошу соответствующие органы разобраться!

Официальной информации о в/ч 11141 в открытых источниках найти не удалось, но ее неоднократно упоминают в соцсетях в связи с мобилизацией из нижегородской и Вологодской областей РФ. О самом 380-м полке также известно немного. Но, к примеру, в феврале 2022 года начштаба полка майор Кузнецов приезжал в Вологодскую область рассказать об условиях службы мобилизованных.

– Всё зависит от того, к каким условиям человек привык. Если боец мало служил в армии, для него условия проживания “в полях” могут быть непривычными и тяжелыми. Те, кто уже с опытом, нормально ко всему относятся. С учетом моего срока службы могу сказать, что условия неплохие, – рассказывал вологжанам представитель полка.

Майор также сетовал на большое количество фейков о ситуации в прифронтовой зоне:

У них минометы 1943 и 1952 года выпуска

– В интернете очень много дезинформации и мало честных ответов. Я вижу, как временами появляется суматоха и людей вводят в заблуждение.

У Екатерины, жены мобилизованного из Нижегородской области, совсем другие данные из первых рук:

– Что там творится – это просто нонсенс! Лешу перевели из пехоты в артиллерию, типа обучать, а у них минометы 1943 и 1952 года выпуска, один вообще не выпускает залп. И на той стороне – оружие современное, инструктора крутые. А наши как мясо там.

Курская область продолжает страдать от развязанной Россией войны. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, только за 5 июля под обстрелами оказались три населенных пункта. В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района загорелся многоквартирный дом, населенный пункт остался без электричества. Частный дом разрушен в поселке Тёткино, а в Елизаветовке был обстрелян животноводческий комплекс. “Сохраняется напряженная оперативная обстановка”, – резюмирует глава региона.