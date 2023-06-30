Бойцы отряда "Шторм Z" записали видеообращение из подвала

Военнослужащие подразделения российской армии "Шторм Z" записали видеообращение, в котором жалуются на невыносимые условия содержания. На видео обратил внимание канал "Осторожно, новости". Видео снято в помещении с бетонными стенами.

Попавшие на запись утверждают, что их – 25 человек – забрали из госпиталя с ещё не зажившими ранами и швами и поместили в подвал. По их словам, условия содержания антисанитарные, в туалет их выводят раз в 1–2 дня, лечения они не получают, им не дают связываться с родственниками. Один из военных пожаловался на избиения и продемонстрировал синяки на теле.

В издевательствах над собой бойцы обвиняют военнослужащих 72-й мотострелковой бригады. Подлинность видео независимо не подтверждена.