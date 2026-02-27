"Хватит воспитывать марвелов". Соцсети – о возрождении Главлита

Во вторник в российской Госдуме состоялся круглый стол, посвященный защите традиционных ценностей. Депутаты и общественные деятели высказывали предложения о введении запретов там, где их все еще введено недостаточно: в соцсетях, при работе с искусственным интеллектом, в онлайн-играх и детских играх. "Я официально заявляю как эксперт, что лабубу сожгли правильно!", – заявила вице-президент "Центра социальной архитектуры "Сфера" Валерия Филиппова. Иерей Федор Лукьянов обрушился на оккультные услуги, а раввин Аарон Гуревич (член общественного совета при ФСИН) – на развлечения в интернете. Но самым емким предложением стала идея о создании единого контролирующего, то есть фактически цензурного, органа – современного аналога советского Главлита.

Евгений Цепенюк:

- натуральный репортаж из приемного покоя психиатрической клиники:

-------------------------------

— Создать единый координирующий орган (каким был советский Главлит), который будет вычищать контент в СМИ, книгах и интернете;

— Ввести юридический термин «целомудрие» для борьбы с порно, пропагандой эскорта и «иными видами разврата»;

— Полностью запретить мат во всех соцсетях без запикивания;

— Убрать анимешных персонажей и супергероев со школьных товаров. Заменить их образами русских богатырей и красавиц;

— Песню «Сигма Бой» предложили приравнять к пропаганде нацизма, так как она растляет детей;

— Вернуть цензуру в кино, чтобы сценарии проверяли до начала съёмок;

— Обязать блогеров продвигать традиционные ценности.

-------------------------------

А помните, как С.Л. Худиев , бережно лелея сначала ростки, а потом и побеги этого тяжкого безумия, называл его "идеологией здравого смысла" и "отказом прыгать с крыши"?..

Георгий Урушадзе:

Джеффри Эпштейн на этом круглом столе мог бы поделиться мыслями о традиционных ценностях

Вчера на круглом столе в госдуме предложили восстановить государственную цензуру, создав единый орган наведения порядка. Один хороший телеканал попросил прокомментировать. Показали сюжет из госдумы. Ржал как конь. Кто там больше всех за нравственность, у того явно подпольный публичный дом имеется. А вообще жаль, что Джеффри Эпштейн не дожил, он бы на этом круглом столе мог бы поделиться мыслями о традиционных ценностях.

ЛикбеZ:

Правда по ГОСТу

Свершилось. В Госдуме наконец-то осознали, что просто запрещать «вражеские голоса» — это полумеры. На круглом столе по защите традиционных ценностей прозвучал приговор нашей старой реальности: нам нужен новый «Главлит». Тотальный, всеобъемлющий, уютный. Мы строим цифровую крепость, где каждый ваш вздох будет юридически «целомудренным».

Вы чувствуете этот запах? Это аромат свежевыстиранного единомыслия. В законодательство планируют внедрить термин «целомудрие» как универсальный фильтр. Не прошел по ГОСТу — значит, враг, эскортник или, что еще хуже, любитель песни «Сигма-бой». Последнюю, к слову, предложили приравнять к нацизму. Логика безупречна: если ребенку весело не по уставу, значит, где-то рядом затаился деструктив.

Зачем нам разрозненные ведомства, если можно просто переименовать Роскомнадзор в «Министерство целомудренной и традиционной правды»? Единый орган будет координировать всё: от состава туалетной бумаги до порядка слов в вашем посте в VK. Блогеры больше не «авторы контента», они — штатные единицы по продвижению скреп. Обязанность улыбаться при виде березок теперь станет юридической нормой.

Общественники из «Армии трезвости» и прочие хранители нашего ментального здоровья жаждут власти над смыслами. Они понимают: чтобы реальность не кусалась, её нужно кастрировать. Любая информация, признанная «нецеломудренной», автоматически становится вражеской клеветой. Это гениально в своей простоте: если тебе грустно от цен в магазине, ты просто недостаточно целомудренно мыслишь.

Большой Брат не просто смотрит, он держит тебя за руку

Мы входим в фазу, где право на личное мнение окончательно заменяется правом на коллективное одобрение. Постоянный мониторинг мессенджеров и соцсетей на предмет «дискредитации нравственности» — это не слежка, это забота. Большой Брат не просто смотрит, он держит тебя за руку, чтобы ты случайно не кликнул на что-то живое и настоящее.

Деградация культурного пространства под видом его «очищения» неизбежна. Когда критерием истины становится мнение активиста в сапогах, искусство превращается в плакат, а жизнь — в инструкцию по эксплуатации. Мы строим идеальный мир, в котором не будет места сомнениям, потому что сомнение — это уже разврат.

Ставка на тотальный Главлит 2.0 — это признание системы в собственной хрупкости. Мы настолько боимся «Сигма-боя», что готовы закатать в бетон всю медиасферу. Создавая видимый порядок через стерилизацию интернета и книг, мы убиваем саму способность нации адаптироваться к реальности.

Министерство правды обеспечит нам тишину. Но это будет тишина кладбища, на котором единственным разрешенным звуком станет стройный хор о целомудренном прошлом. Мы предпочли безопасность развитию, но в итоге получим только застой, обернутый в подарочную упаковку из традиционных ценностей. Будущее здесь больше не живет — оно маркировано как иноагент и подлежит удалению.

В запрещенном в России "Фейсбуке" можно встретить мнение и в защиту новой инициативы, которое, правда, неотличимо от сарказма.

Артур Лукьянов:

В стране наводят порядок — и это только начало

На площадке Государственная Дума РФ в рамках круглого стола о защите традиционных ценностей прозвучали инициативы, которые могут серьёзно перекроить культурное пространство России. Никакой расхлябанности — курс на системность и идеологическую гигиену.

Что предлагают:

— Блогеров могут обязать не просто «пилить контент», а продвигать традиционные ценности. Хочешь аудиторию — неси ответственность.

В законодательство хотят ввести юридическое понятие "целомудрие". Да, официально

— Порнографию и проституцию планируют выжигать каленым железом. В законодательство хотят ввести юридическое понятие "целомудрие". Да, официально.

— Обсуждается создание единого координирующего органа по типу советского Главлит — структура, которая будет отслеживать контент в СМИ, книгах и интернете.

— Мат в соцсетях — только с запикиванием. Свобода слова — не свобода помойки.

— Аниме и западные супергерои предлагают убрать со школьных товаров. Вместо них — русские богатыри и традиционные образы. Хватит воспитывать «марвелов», пора растить Пересветов.

— В кино хотят вернуть предварительную цензуру: сценарий — на проверку ещё до старта съёмок. Искусство искусством, а государственный фильтр — обязателен.

— А трек Сигма бой и вовсе предлагают приравнять к распространению нацизма. Музыкальные мемы тоже под прицелом.

Одни назовут это «тотальной цензурой». Другие — защитой культурного суверенитета.

В соцсетях напоминают, что и без Главлита цензура в России работает, и в интернете, и в книгах, и в кино, причем новые ограничения вступают в силу уже со следующей недели.

Борис Пастернак:

С 1 марта на некоторых книгах появится вот такой значок [восклицательный знак в белом треугольнике с красной каймой].

Тот, кто сдавал теорию на водительские права, сразу все поймет. Знак в виде красного треугольника с восклицательным знаком обозначает аварийно опасный участок дороги. А знак в виде желтого треугольника предупреждает о «прочих опасностях».

Какие же опасности будут подстерегать читателя в книге под таким знаком?

Этим треугольником будут маркироваться книги, «содержащие оправданную жанром и составляющую неотъемлемую часть художественного замысла информацию о способах, методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, приобретения, использования, потребления, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, местах их приобретения, о способах, методах незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, культивирования наркосодержащих растений, местах их приобретения».

Простите за длинную цитату, но тут каждое слово дорогого стоит. Особенно для издателей, которые за нарушения будут наказываться серьезными штрафами — от 300 до 600 тысяч рублей. Упоминание о наркотиках в книгах, как видим, допускается, но только «оправданное замыслом». Было опасение полного запрета, но вышло послабление.

Маркировать книги знаками дорожного движения — интересное начинание

При этом под маркировку попадут только книги, изданные после 1 августа 1990 года. Эта дата легко объяснима: именно 1 августа вступил в силу Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», что означало отмену государственной цензуры. О книгах, изданных до 1 августа 1990 года, позаботились цензоры советского Главлита. Мы им доверяем.

Вообще, маркировать книги знаками дорожного движения — интересное, между прочим, начинание. Я бы присмотрелся к знакам «опасный поворот», «крутой спуск», «искусственная неровность», «сужение дороги». И это только предупреждающие знаки. А ведь есть еще и предписывающие, и запрещающие — простор для творческого законодателя.

Но пока, с 1 марта — аварийно опасный участок. Наркотики. Глядим в оба.

Блогеры вспоминают, как работал советский Главлит.

Лариса Малюкова:

В связи с призывами в Госдуме создать единого орган по поиску деструктивного контента, достаем грабли из непрохудившегося сарая.

Про Главлит (к столетию) фрагменты из впечатляющего текста Павла Гутионтова.

1926.10.26.

Из протокола заседания отдела печати северо-западного бюро ЦК ВКП(б)

…В «Советских ребятах» (сборник для детей) помещено произведение со стихами такого содержания:

Дама сдавала в багаж:

Диван, чемодан, саквояж,

Коробку, корзинку, картонку

И маленькую собачонку.

Дальше, по-видимому, в целях изображения Наркомпути, стихи таким же размером передают, как собачка выросла в дороге.

Писатели-коммунисты и комсомольцы к участию в сборнике не привлечены. Для пролетарских детей сборник не приспособлен. Вообще в нем не чувствуется стремления сделать ребенка общественником…»

«1931.01.

Из выступления П. И. Лебедева-Полянского на секретном совещании заведующих республиканскими, областными и краевыми управлениями

…Раньше нам давали литературу махрово-контрреволюционную. Возьмем таких писателей, как Замятин, Булгаков. Замятин даже ухитрился выпустить сказку, политический смысл которой таков: как бы большевики ни пытались построить новое общество, они построить его не смогут, потому что на крови, на костях нельзя ставить, потому что от разложившихся трупов в этом новом обществе идет смрад, и все бегут из него, зажавши носы…

Булгаков представил роман еще замечательнее. Какой-то профессор подхватил на улице собачонку, такую паршивенькую собачонку, никуда не годную, отогрел ее, приласкал ее, отошла собачонка. Тогда он привил ей человеческие железы. Собачонка выровнялась и постепенно стала походить на человека. Профессор решил приспособить этого человека в качестве слуги. И что же случилось? Во-первых, этот слуга стал пьянствовать и буянить, во-вторых, изнасиловал горничную, кажется. Потом стал уплотнять профессора, словом, безобразно себя вел. Тогда профессор подумал: нет, этот слуга не годится мне, и вырезал у него человечьи железы, которые ему привил, и поставил собачьи. Стал задумываться: почему это произошло? Думал, думал и говорит: надо посмотреть, чьи же это железы я ему привил. Начал обследовать больницу, откуда он взял больного человека, и установил — «понятно, почему все так вышло — я ему привил железы рабочего с такой-то фабрики». Политический смысл тут, конечно, ясен без всяких толкований. Мы, конечно, не пропустили такой роман.

…Наша точка зрения должна быть тоньше, и если раньше мы смотрели в очки, то в дальнейшем, может быть, придется смотреть с лупой, но эти вредные, враждебные нам элементы отыскивать».

1978.05.31.

Запрос КГБ в Леноблгорлит

В связи с расследованием по уголовному делу № 86 прошу сообщить, подлежат ли распространению в СССР нижеперечисленные издания (следует список из 23 наименований)… Приложение: по тексту — 28 томов и 432 страницы на несброшюрованных листах.

Старший следователь Спецотдела УКГБ по Ленинградской области Гордеев

1978.06.08.

Управление комитета государственно безопасности по ленинградской облости. Следственный отдел

Перечисленные в Вашем письме книги в своем большинстве представляют собой подстрекательское антисоветское чтиво, проникнутое духом ненависти, злобы и бессильной ярости к нашей стране. Такие бредовые сочинения, как «В круге первом», «Бодался теленок с дубом» ярого антисоветчика Солженицына, «Голос из хора» Абрама Терца (это псевдоним известного антисоветчика, диссидента А.Д. Синявского), «Часть речи» Иосифа Бродского, начинены самой беспардонной антисоветской клеветой, грубыми инсинуациями и дезинформацией, рассчитанной на политических недоучек и невежд…

1983.08.29.

О киносценарии «Решение»

Директору киностудии «Ленфильм» тов. Аксенову В.Е.

О возврате сценария кинофильма «Решение»

Режиссерский сценарий Э. Володарского «Решение» не может быть разрешен к печати и производству, так как согласно требованиям нормативных документов на факт гибели двух шахтеров во время аварии на шахте необходимо представить разрешение Министерства угольной промышленности СССР.

Зам. начальника Управления Д.Г. Данилов

1983.09.09.

.. и вспоминают, чем это закончилось.

Андрей Калитин (Бедный Рюрик):

Советский Главлит, орган цензуры и запретов, был основан в далеком 1922 году и просуществовал без малого 70 лет. До сих пор нет точных данных о том, сколько человек там работало и какой у Главного Управления был бюджет.

В конце 1980-х цензоры из Главлита начали раздавать запрещенные ими книги своим друзьям

На кабинете цензоров в издательстве «Молодая гвардия» в конце 1980-х годов не было таблички и номера. Но все знали, кто там сидит. Внутри этого кабинета на стене висела фотокопия старого номера газеты с цитатой Троцкого, которая в 1930-е годы печаталась на агитплакатах соловецких концлагерей - «Железной рукой загоним человечество к счастью». В те годы не было интернета, соцсетей, видеохостингов, подкастов и тем более – VPN. Была копирка, печатная машинка и радиоволны, которые подпольно слушали дома.

В конце 1980-х цензоры из Главлита лично начали раздавать запрещенные ими книги своим друзьям, потом – коллегам, потом – соседям, потом вообще всем вокруг. Суровый мужчина из кабинета без номера в издательстве «Молодая гвардия» подарил мне немало книг, на которых стояли круглые красные печати и номера: №7 - клевета на советскую действительность, №14 - подстрекательство к волнениям, №28 - искажение исторических фактов. «Эти книги издадут очень скоро», - сказал мне цензор перед тем, как его кабинет закрыли и опечатали. Фотокопия с цитатой Троцкого со стены пропала. Советский цензурный монстр рухнул быстро и тихо.

В 2026 году Роскомнадзор планирует разработать и запустить систему фильтрации Интернета на базе машинного обучения. На запуск проекта выделено 2,27 млрд рублей. В настоящий момент РКН ограничил доступ к более чем 1 млн ресурсов. Ежедневно блокировке подвергаются примерно 5500 новых доменов. За 2025 год РКН заблокировал 93.000 страниц с информацией о способах обхода блокировок контента, что на 1235% больше, чем в 2024 году. На борьбу с VPN выделено 90 млрд рублей. Суммарно за год РКН заблокировал больше 1,289 млн страниц, что на 59% больше, чем в 2024 году (810,5 тысячи страниц). Автоматизированная система РКН ежедневно обрабатывает около 500.000 материалов. Запущены две системы слежения - «Окулус» (для поиска запрещенного контента в видео и аудио) и «Вепрь» (для отслеживания информационной напряженности в соцсетях).

Возможно, на стене кабинета какого-нибудь чиновника «Министерства правды» между портретами Путина и Сталина сейчас висит и та самая цитата Льва Троцкого. Потом ее снова стыдливо снимут, а кабинет закроют на ключ. Железной рукой можно управлять населением, мы все это помним. Но эта дорога не ведет к счастью. В прошлый раз она привела к «крупнейшей геополитической катастрофе века».