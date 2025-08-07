"Чтобы боялись". Новый российский закон о цензуре в кино

Традиционные ценности все глубже проникают в российскую киноиндустрию. В конце июля Госдума приняла в окончательном чтении закон, в соответствии с которым с 1 марта 2026 года в России будет существенно расширен перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам.

31 июля закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, власти не разрешат прокат картин, которые дискредитируют "традиционные российские духовно-нравственные ценности" или пропагандируют их отрицание.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2024 года. Среди его авторов – председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский (сын актера и певца Михаила Боярского), его первые заместители Антон Горелкин и Марина Ким, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

У Министерства культуры России будет право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения "в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей". Если прокатное удостоверение фильма будет отозвано, в течение суток прекратить его показ должны будут и владельцы онлайн-кинотеатров.

В законе также говорится, что вести мониторинг с целью выявления материалов, дискредитирующих "традиционные ценности", должны будут и владельцы социальных сетей. По данным "Ведомостей", за "аудиовизуальные произведения" и их содержимое обязали следить 15 ресурсов. Среди них как российские площадки – "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен" (все принадлежат VK), Rutube, Yappy (холдинг "Газпром-медиа"), так и зарубежные – Telegram, YouTube, TikTok и другие.

Сейчас прокатные удостоверения в России выдаёт Министерство культуры. Их нужно получать только создателям и прокатчикам. Поводом для отказа в выдаче или в отзыве действующего удостоверения могут стать случаи, если в фильме "пропагандируются порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму". Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут. Цензура в российской киноиндустрии существует давно. В последние годы из проката, помимо прочего, убирают кинокартины, в которых снимались актёры, не поддержавшие российское вторжение в Украину.

На прошлой неделе было отозвано прокатное удостоверение на фильм французского режиссера Евы Виктор "Прости, детка" – "из-за выявления недостоверных сведений в поданных документах". Как пишет "Медиазона", партнерше одной из героинь, которая имеет мужеподобную внешность, в российском прокате изменили гендер и поменяли имя, чтобы избежать упоминания однополых отношений - но это не спасло от отзыва удостоверения картину, участвовавшую в фестивале независимого кино Sundance в США.

Ранее сообщалось, что из-за цензуры из российских онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы "Секс в большом городе", "Карточный домик", "Игра престолов" и даже фильмы о Гарри Поттере: якобы в них есть пропаганда "идеологии чайлдфри".

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе говорится, что к числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

По замыслу президента, угрозу традиционным российским ценностям несут "деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, деятельность транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций, а также реформы без учёта традиций".

"Новый Главлит"

О юридической составляющей нового закона говорит адвокат проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов:

Этот закон нужно рассматривать как продолжение существующей тенденции

– Этот закон нужно рассматривать как продолжение существующей тенденции. Создаётся ощущение, что власть всеми способами старается воссоздать цензуру, наподобие той, которую раньше осуществлял Главлит. Этот законопроект вводит возможность запрета аудиовизуальных произведений, которые дискредитируют традиционные ценности, но под его действие может попасть каждый второй фильм. Как себя обезопасить? Провести экспертизу в каком-либо государственном учреждении. Именно так все чаще поступает бизнес, занимающийся распространением фильмов и книг, чтобы не подпасть под другие действующие ограничения, – советует эксперт.

О том, как внедрение традиционных ценностей в российский прокат отразится на его деятельности – рассуждает кинокритик Антон Долин:

Потенциально являться мишенью этого закона может всё что угодно

– Что именно этим ценностям соответствует, а что не соответствует, никто не знает. Новый закон на это и рассчитан: чтобы все ломали голову и сами боялись выпускать любой фильм, кроме тех, которые на 100% понравятся партии и правительству. Мне очень трудно судить, чего лишаются российские зрители. То есть они точно лишаются тех фильмов, которые не соответствуют традиционным ценностям. Но какие фильмы этому соответствуют, а какие нет, и что конкретно является традиционной ценностью – никому неизвестно. Потенциально являться мишенью этого закона может всё что угодно. То есть может быть запрещён практически любой фильм. Но так в России происходит давно.

– Какие возможности остаются для россиян, чтобы быть в курсе событий в мировом кинематографе?



– Возможности всего две. Смотреть пиратское кино в интернете, либо выезжать за пределы России в другие страны и смотреть фильмы там, где их не цензурируют.



– Пока мы с вами говорим о "зачистке" фильмов и наказании прокатчиков. Доберутся ли власти до зрителей?

По этой же логике через какое-то время могут начать наказывать за просмотр фильмов

– Нет, конечно. Просмотр любого рода фильмов в России не криминализирован. Но вы задаете вопрос в будущем времени, поэтому совершенно невозможно прогнозировать, что они там решат криминализировать. Условно говоря, они же уже криминализировали поиск информации в интернете. По этой же логике через какое-то время могут начать наказывать за просмотр фильмов. Могут начать наказывать не только тех, кто пытается выпускать фильмы, противоречащие традиционным ценностям, но и тех, кто пытается такие фильмы смотреть.

– Гайки в России закручиваются уже давно, в том числе все годы войны с Украиной. Сейчас добрались до кинопроката и фильмов, которые не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Почему именно сейчас, есть ли в этом своя логика?



– Для меня логика российских властей загадочна. Может быть, это происходит стихийно. Может быть, у них есть какой-то порядок действий. Почему на этой неделе вот таких-то людей внесли в список "иноагентов", а на прошлой неделе – других? По-моему, этого никто никогда не знает. На самом деле, на кино наехали не в первый раз. Это происходит очень давно. Отбирать прокатные удостоверения и наказывать фильмы, которые, по мнению власти, не должны быть в прокате, власти начали задолго до войны России с Украиной.



– Чего еще стоит ожидать от цензуры в этой отрасли?

Каждый, кто делает кино или выпускает кино, будет предельно осторожничать и с головой утонет в самоцензуре

– Не знаю. Мне кажется, если быть совершенно честным, что, поскольку там у них есть какие-то свои процессы, неведомые для простых смертных, они могут придумать всё что угодно. Закон про традиционные ценности, по большому счёту, венчает эту пирамиду. Дальше ничего придумывать не надо, поскольку, что такое традиционные ценности, никто не знает. За несоответствие им можно оказаться вне закона. Поэтому каждый, кто делает кино или выпускает кино, будет предельно осторожничать и с головой утонет в самоцензуре, потому что будет бояться – а вдруг это или то не соответствует традиционным ценностям. Для этого всё и сделано: чтобы самоцензура была яростнее, чем цензура.







