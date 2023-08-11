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Время Свободы

И 172 фрагмента тел. Расследование взрыва в Сергиевом Посаде

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 августа

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Время Свободы - Темы для 11.08.2023
by Радио Свобода

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Российская армия, применяя отряды "Шторм Z", продолжает попытки захватить город Купянск в Харьковской области;

Еще один беспилотник долетел почти до центра Москвы, расследование взрыва на заводе в Сергиевом Посаде;

Отклонена апелляция Саши Скочиленко на продление срока ареста;

Как моторы чешского производства оказываются в распоряжении российских предприятий, производящих беспилотники "Ланцет";

Агентство по противодействию коррупции Украины пытается добиться конфискации предметов искусства, принадлежащих попавшим под санкции российским бизнесменам и знаменитостям;

Миссия "Луна-25".

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