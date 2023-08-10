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Время Свободы

Три миллиарда для Сечина. Новое расследование команды Навального

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 августа

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Время Свободы - Темы дня 10.08.2023
by Радио Свобода

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При обстреле Запорожья погибли не менее 2 человек, число погибших при обстреле Покровска возросло до 9, под Купянском идут тяжелые бои;

Независимые эксперты предполагают, что на заводе в Сергиевом Посаде взорвались боеприпасы или взрывчатка, необходимая для их изготовления;

Команда Алексея Навального выяснила, что зарплата главы "Роснефти" Игоря Сечина составляет более трех миллиардов рублей;

Алексей Навальный через суд пытается оспорить сокращение ему времени на прием пищи в колонии;

Девальвация рубля ведет к заметному росту инфляции в России;

Владимира Соловьева возмутил тот факт, что российский рубль вошел в этом году в тройку самых слабых валют в мире.

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