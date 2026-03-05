Ссылки для упрощенного доступа

"И если зажмут мой измученный рот..." 60 лет со дня смерти Анны Ахматовой

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 5 марта

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 5 марта
01:08 Американская подводная лодка уничтожила иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки

02:05 Белый дом назвал четыре военных задачи операции против Ирана

03:36 Израиль подтвердил, что новый лидер Ирана, избранный нынешним режимом, станет легитимной целью

04:20 Соединенные Штаты проводят расследование удара по начальной школе на юге Ирана

06:42 Как живет село Беленькое в Запорожской области. Репортаж фронтового корреспондента НВ Алексея Продайводы

09:59 Рубль обесценивается по отношению к золоту и юаню из-за решения Минфина использовать их, чтобы закрыть дыры в бюджете

13:26 Прокуратура Казахстана просит отложить депортацию 16-летнего россиянина Тимура Туркова, выступающего против войны в Украине

17:05 Восемьдесят лет назад Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь

22:50 Шестьдесят лет со дня кончины Анны Ахматовой


