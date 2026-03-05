"И если зажмут мой измученный рот..." 60 лет со дня смерти Анны Ахматовой

01:08 Американская подводная лодка уничтожила иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки
02:05 Белый дом назвал четыре военных задачи операции против Ирана
03:36 Израиль подтвердил, что новый лидер Ирана, избранный нынешним режимом, станет легитимной целью
04:20 Соединенные Штаты проводят расследование удара по начальной школе на юге Ирана
06:42 Как живет село Беленькое в Запорожской области. Репортаж фронтового корреспондента НВ Алексея Продайводы
09:59 Рубль обесценивается по отношению к золоту и юаню из-за решения Минфина использовать их, чтобы закрыть дыры в бюджете
13:26 Прокуратура Казахстана просит отложить депортацию 16-летнего россиянина Тимура Туркова, выступающего против войны в Украине
17:05 Восемьдесят лет назад Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь
22:50 Шестьдесят лет со дня кончины Анны Ахматовой