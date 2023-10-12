Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Идентифицированы все погибшие при ударе по селу Гроза. Их 59

Рытьё могил для жертв удара по Грозе

При российском ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области погибли 59 человек. Это окончательные данные МВД Украины. Как написал глава ведомства Игорь Клименко в телеграме, криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в Грозе.

Ранее сообщалось о 53 погибших. "Все жертвы − местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все − гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - написал Клименко.

Довоенное население Грозы составляло около 350 человек.

Удар был нанесён 5 октября. В кафе в это время проходили поминки по погибшему украинскому военнослужащему. Следствие считает, что удар был прицельным, двух ныне находящихся в России местных жителей подозревают в том, что они могли быть наводчиками.

Версию о том, что удар был прицельным, фактически подтвердил российский представитель в ООН Василий Небензя, заявивший на заседании Совета безопасности ООН, что в Грозе проходили поминки якобы по видному националисту, и на них собрались "неонацисты". В прокуратуре Харьковской области отмечают, что российские военные могли получить информацию, что в кафе соберутся военные, но там были только гражданские лица.

Власти Украины обвинили Россию в целенаправленном теракте против мирного населения.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG