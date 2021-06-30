Идеолога ЧВК "Е.Н.О.Т" приговорили к 10,5 годам колонии

Суд в Туапсе приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима члена частной военной компании "Е.Н.О.Т.", 55-летнего Владимира Морозова, признав его виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным следствия, житель Москвы Владимир Морозов с 2016 года был членом организованного преступного сообщества, маскируюющегося под военно-патриотическую организацию "Единые народные общинные товарищества", известную также как ЧВК "Е.Н.О.Т.". Он выполнял роль казначея: хранил добытые преступным путем средства и распределял их между участниками группировки. Следователи также утверждают, что Морозов был идеологом ЧВК "Е.Н.О.Т." и лично разработал доктрину деятельности организации на основе религиозно-патриотических взглядов.

Морозова задержали в рамках расследования нападения в 2018 году на жителя Туапсе Петра Супонева. К нему в дом проникли Денис Карабан и Василий Минчик, избили и потребовали передать права на земельный участок. Суд установил, что Морозов вместе с лидером ЧВК "Е.Н.О.Т." Романом Теленкевичем разработал план этого нападения, а также передал Карабану и Минчику гонорар за вымогательство в размере 150 тысяч рублей.

Всего, по данным следствия, в организованную преступную группировку входили восемь членов ЧВК "Е.Н.О.Т.", часть из них являлись сотрудниками ФСБ и ГРУ России. Их обвиняют во множестве эпизодов разбоя, краж, вымогательств, а также в бандитизме.

Организатором преступного сообщества Следственный комитет считает сотрудника УФСБ по Москве, майора Александра Мрищука.

В ближайшее время в военном суде в Москве начнутся слушания по делу еще пятерых предполагаемых участников ЧВК "Е.Н.О.Т". Дело рассмотрит суд присяжных.

Известно, что члены ЧВК "Е.Н.О.Т." принимали участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов.