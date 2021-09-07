Стендап-комик Идрак Мирзализаде обратился в суд в Москве с требованием отменить решение МВД, признавшего его нахождение в России нежелательным на пожизненный срок. Об этом сообщает ТАСС.

МВД запретило ему въезд в страну после того, как комик был арестован по статье о возбуждении ненависти или вражды за шутку про русских. Мирзализаде — родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.

Сам юморист извинился за шутку ещё перед арестом и сразу после освобождения. Он говорил, что раскаивается за неё. При этом он отметил, что фраза "видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", за которую его осудили, была вырвана из контекста и "звучит ужасно для неподготовленного зрителя".

В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.