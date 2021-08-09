Таганский суд арестовал стендап-комика на 10 суток за шутку про русских

Таганский районный суд Москвы назначил 10 суток ареста комику Идраку Мирзализаде за возбуждение межнациональной вражды, сообщил столичному Агентству городских новостей его адвокат Сергей Бадамшин.
Поводом для возбуждения дела стало выступление Мирзализаде в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. Мирзализаде рассказывал, как они с братом въехали в квартиру, которую до них снимали "русские", и обнаружили испачканный матрас. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил он.
Экспертиза, которая была проведена по требованию прокуратуры, нашла в выступлении комика признаки унижения группы лиц по национальному признаку.
Своей вины во время судебного заседания Мирзализаде не признал. Он считает, что его выступление напротив было направлено на высмеивание ксенофобии, и извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка.
- После того, как отрывок из выступления Мирзализаде распространился в социальных сетях, комику стали поступать угрозы. Он также заявлял, что журналисты телеканала "Царьград" и Владимир Соловьев исказили смысл его шутки в своих материалах, рассказывая о ней.
- В июне на Мирзализаде напали двое мужчин. Неизвестные ударили его сзади и потребовали от него извинений. По его словам, нападавшие сообщили ему, что за его избиение обещают денежное вознаграждение.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.