Таганский суд арестовал стендап-комика на 10 суток за шутку про русских

Таганский районный суд Москвы назначил 10 суток ареста комику Идраку Мирзализаде за возбуждение межнациональной вражды, сообщил столичному Агентству городских новостей его адвокат Сергей Бадамшин.

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Поводом для возбуждения дела стало выступление Мирзализаде в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. Мирзализаде рассказывал, как они с братом въехали в квартиру, которую до них снимали "русские", и обнаружили испачканный матрас. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил он.

Экспертиза, которая была проведена по требованию прокуратуры, нашла в выступлении комика признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Своей вины во время судебного заседания Мирзализаде не признал. Он считает, что его выступление напротив было направлено на высмеивание ксенофобии, и извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка.