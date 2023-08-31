Иеромонаха Курмоярова приговорили к трём годам колонии по делу о "фейках"

Суд в Санкт-Петербурге приговорил иеромонаха Иоанна Курмоярова к трём годам колонии по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии. Обвинение требовало для священника семи лет колонии.

Курмояров больше года провел в петербургском СИЗО. Уголовное дело возбудили из-за роликов на ютюьбе, в которых священник рассуждал о действиях российской армии в Украине с точки зрения христианства.

"Миротворцы будут в раю, понимаете? А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю, хоть упирайся", — сказал в частности священник, анализируя фразу Владимира Путина "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

В суде 55-летний Курмояров признал вину и заявил, что удалил публикации по требованию Роскомнадзора. Он объяснил свои высказывания тем, что его травмировала мысль о том, что с обеих сторон войны в Украине "принимают участие и страдают люди православные".