"ИГ" взяла на себя ответственность за взрывы в Иране 3 января

Группировка "Исламское государство", признанная террористической во многих странах мира, включая Россию, заявила, что её члены совершили взрывы в городе Керман на юго-востоке Ирана, в результате которых 3 январе погибли более 100 человек.

В заявлении от имени "ИГ", опубликованном в связанных с организацией телеграм-каналах, утверждается, что взрывы осуществили двое смертников. Ранее это подтверждали источники официальных иранских СМИ.

Взрывы произошли взрывы на городском кладбище, у мемориала убитому в 2020 году генералу Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани, в годовщину его смерти. Сообщалось о 103 убитых и более чем 200 пострадавших. На кладбище в этот день проходила памятная церемония, посвящённая четырёхлетию со дня смерти Сулеймани.

Местные власти заявили, что квалифицируют произошедшее как теракт. Официально Тегеран не возложил ответственность за взрывы на кого-либо. Местные СМИ сообщали о демонстрациях, участники которых обвиняли во взрывах Израиль или США. Как Соединённые Штаты, так и Израиль отвергли какую-либо причастность к ним.

Совет Безопасности ООН в четверг осудил теракт в Иране, приняв специальное заявление, в котором говорится, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

"ИГ" ранее также брала на себя ответственность за теракты на территории Ирана.