Игорю Коломойскому предъявили третье обвинение

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новое, третье по счёту обвинение. Его подозревают в том, что он незаконно завладел 5 миллиардами 800 миллионами гривен.

В заявлении, распространенном Службой безопасности Украины (СБУ), говорится, что, по данным следствия, с 2013 по 2014 годы Коломойский создал из сотрудников принадлежащего ему "Приватбанка" преступную группировку, через которую систематически оформлялись фиктивные взносы наличных в кассу банка. Затем они были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

Чтобы легализовать эти виртуальные активы, Коломойский, по версии следствия, использовал их для выдачи займов, погашения кредитов подконтрольных ему предприятий, а также выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Коломойского подозревают по статьям о незаконных действиях с платежными документами, завладении чужим имуществом и легализации средств, полученных преступным путем.

2 сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Спустя несколько дней после ареста Коломойскому было предъявлено второе обвинение в "завладении" суммой в 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка".

Коломойский обвинения отрицает.