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Игорю Коломойскому предъявили третье обвинение

Игорь Коломойский (архивное фото)

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новое, третье по счёту обвинение. Его подозревают в том, что он незаконно завладел 5 миллиардами 800 миллионами гривен.

В заявлении, распространенном Службой безопасности Украины (СБУ), говорится, что, по данным следствия, с 2013 по 2014 годы Коломойский создал из сотрудников принадлежащего ему "Приватбанка" преступную группировку, через которую систематически оформлялись фиктивные взносы наличных в кассу банка. Затем они были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

Чтобы легализовать эти виртуальные активы, Коломойский, по версии следствия, использовал их для выдачи займов, погашения кредитов подконтрольных ему предприятий, а также выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Коломойского подозревают по статьям о незаконных действиях с платежными документами, завладении чужим имуществом и легализации средств, полученных преступным путем.

2 сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Спустя несколько дней после ареста Коломойскому было предъявлено второе обвинение в "завладении" суммой в 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка".

Коломойский обвинения отрицает.

  • Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта 2021 года он и его семья находятся под санкциями США.
  • Коломойского называли одним из спонсоров кампании Владимира Зеленского в 2019 году. Впоследствии президент Украины начал достаточно резко отзываться о Коломойском. "Не будет никакого "как раньше" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона" - сказал Зеленский в видеообращении в день ареста бизнесмена, не назвав прямо фамилию Коломойского.

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