Игры с ядом и газом. Андрей Остальский – о русской опасности

Что общего между убийством Александра Литвиненко, покушением на отца и дочь Скрипаль и бурным ростом цен на природный газ? Большинство британцев уверенно решают это "уравнение", получая в ответе имя "Владимир Путин". Они убеждены: хотя для дороговизны горючего есть немало и других причин, без козней Кремля вряд ли обошлось. Здесь мало кто сомневается, что и убийства российских диссидентов-"изменников" в британских городах, и манипуляции с ценами на газ, наносящие значительный ущерб британской экономике и больно бьющие по благосостоянию населения, – звенья одной цепи. Что вновь подтверждается новостями последних недель.

Бульварная, но влиятельная газета The Sun в набранном крупным шрифтом заголовке на первой странице прямо обвинила Путина в том, что это он "вызвал резкий рост цен на газ, который грозит оставить полки супермаркетов в Великобритании пустыми". Газета пишет: "Рост цен на природный газ повлек за собой последствия, в результате которых производители продуктов питания и напитков предупреждают о "хаосе", поскольку поставки в магазины находятся под угрозой".



Респектабельная The Financial Times осторожнее в формулировках, она избегает обвинений в адрес президента России, но и её заголовок бьет наотмашь: "На скамье подсудимых – позиция России как надежного поставщика газа в Европу". По мнению обозревателя газеты, именно действия "Газпрома" стали главной причиной скачка цен. "После продолжительной зимы 2020–2021 годов запасы в европейских газохранилищах опустились до уровня ниже обычного, поэтому спрос на поставки со спотового рынка был выше. Однако крупнейший европейский поставщик "Газпром" отказался от дополнительных поставок… Европейским энергетическим компаниям в целом удалось пополнить запасы на контролируемых ими объектах до приемлемого уровня. Бóльшая же часть незаполненных хранилищ в Европе фактически контролируется самим "Газпромом". Оставляя свои собственные запасы на очень низком уровне, "Газпром" сигнализирует отрасли, что рынок будет напряженным".

Автор статьи воздержался от того, чтобы напрямую связать происходящее с геополитическими играми Кремля. Но тенденция (почти по Фридриху Энгельсу) "сама вытекает из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось". И на форуме читателей FT большинство склоняется к тому, чтобы искать именно политические объяснения, часто связывая происходящее со строительством газопровода "Северный поток – 2" и стремлением Москвы добиться как можно более раннего его лицензирования. Недавно я уже писал о том, что на сайте главной финансовой газеты Британии дежурит немало "псевдонимов" явно российского происхождения. Они яростно бросаются в бой, как только на сайте появляются критические по отношению к Кремлю и его политике тексты. Видно, российские спецслужбы и всякого рода "институты интернет-исследований" полагают форум FT важным средством воздействия на международные бизнес-сообщество и финансовую элиту. Но эту агентуру часто выдает недостаточное владение английским языком, да и отпор от грамотных читателей FT они получают убедительный.

Угроза со стороны России гораздо шире, гораздо глубже и вызывает большую тревогу

Вот и на этот раз появились десятки как под копирку написанных постов. Три главных тезиса таковы: "Газпром" якобы ведет себя как нормальная компания, имеющая право как угодно торговать своим товаром; Россия всегда неукоснительно соблюдает свои долгосрочные обязательства; ЕС сам и виноват в сложившейся ситуации и бешеном росте цен на топливо. Но кое-кто более откровенен. Так, читатель Hello Worlds с множеством грубых ошибок в английской грамматике злорадствует: "Если вы ударили кого-то по лицу, то не ждите от него помощи… Великобритания, ЕС и США ввели санкции против России – если у нее есть возможность отомстить, стоит ли ожидать, что она этого не сделает?" Ему тут же отвечает WestB: "Газопроводы нормально функционировали десятилетиями, в том числе и в разгар холодной войны. Что изменилось сейчас? Понятно, что: царь-Пу хочет любой ценой вернуть свое влияние в соседних странах". С ним согласны многие, в том числе читатель под ником Lovof Monnet, который подозревает, что действия "Газпрома" связаны с подготовкой новой военной операции против Украины.

Выделяется и пост другого, маскирующегося под англичанина, но все же выдающего себя некоторыми мелкими ошибками читателя под ником Stephen T. Отработав общую версию о том, что "в задачи "Газпрома" не входит обеспечение дешевых цен на газ в Европе", он срывается на прямую угрозу: "Правительства или антимонопольные органы ЕС ничего не могут с этим поделать... и пусть не смеют даже пытаться... а то кое-какие российские туристы могут заявиться на экскурсию, чтобы полюбоваться местным собором, который они всегда мечтали посетить". Вроде бы могло сойти за чёрный юмор, но звучит жутковато, особенно на фоне новостей об обвинении Великобританией генерала ГРУ Дениса Сергеева в руководстве операцией по отравлению Скрипалей в марте 2018-го и вердикта ЕСПЧ, согласившегося с выводами британского расследования о прямой вине российского государства в убийстве Литвиненко в 2006 году. Помощник главного констебля по борьбе с терроризмом Тим Жак заявил, что попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года была лишь "самым заметным проявлением" злонамеренных российских заговоров в Великобритании: "Угроза со стороны России гораздо шире, гораздо глубже и вызывает большую тревогу. Среди целей подрывной деятельности – экономическая стабильность страны".

Почему же только теперь, три года спустя, королевская прокуратура сумела утвердить обвинение против Сергеева? Ведь его личность и другие детали атаки были раскрыты Bellingcat и "Инсайдером" в 2019 году. Дин Хейдон, старший национальный координатор по борьбе с терроризмом, сказал по этому поводу: "Потребовалось время, чтобы собрать убедительные улики для предъявления уголовного обвинения". Что же касается решения ЕСПЧ по делу об отравлении Литвиненко, то адвокат Бен Эммерсон, представлявший интересы его вдовы Марины, заявил, что речь шла "не просто об убийстве диссидента": "Это был акт ядерного терроризма в Лондоне, который поставил под угрозу жизни многих людей. Тело господина Литвиненко пришлось похоронить в свинцовом гробу из-за уровня радиации, которую оно излучало. Его могила находится там и сегодня, рядом с могилой Карла Маркса, как постоянное напоминание об опасности, исходящей от российского режима".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



