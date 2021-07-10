Сакральные фигуры. Андрей Остальский – о разных реальностях

Вообразите: "Российская газета" или нынешние "Известия", а заодно и "Вести" обильно цитируют блогера, написавшего про самого главного в стране человека жуткие вещи. А именно: "Он лжёт так откровенно, так естественно и так регулярно, что уже невозможно отличить правду от лжи, как это бывает с нормальными людьми". И вообще: "Он не годится в лидеры страны и сам это знает".

Не можете себе такого представить? Да, у меня тоже фантазии не хватает, не может быть такого в современной России. Не только столь уничижительный отзыв, но и самая робкая, супервежливая критика первого лица ни за что не попадет на страницы лояльных газет и тем более в материалы верного Кремлю телевидения. Допускаются только хвалебные и подобострастные интонации, а то и откровенная лесть в адрес Владимира Путина. И мы уже привыкли к этому, это уже стало нормой. Многим даже кажется, что по-другому и не бывает.

Может быть, Путина не с премьер-министром надо сравнивать, а с королевой?

Оказывается, бывает. В Великобритании, например. Вот только что правоцентристская, близкая к правящей партии консерваторов газета The Times привела пространные цитаты из блога бывшего главного советника премьер-министра, крывшего своего недавнего шефа Бориса Джонсона именно такими словами: "Он лжёт так откровенно, так естественно..." И так далее. Этого блогера, бывшего советника премьера, зовут Доминик Каммингс, и ещё не так давно он считался "серым кардиналом" правительства, гением политической интриги и главным архитектором Брекзита. Но рассорился насмерть с женой (тогда ещё невестой) премьер-министра, а потом и с ним самим, ушел в отставку, начал выступать с разоблачениями всяких неприглядных дел в коридорах власти. И жестоко нападать на Джонсона, изображая его жалкой, неприглядной и нелепой личностью, отягощенной комплексами и совсем не годящейся в премьеры. И Би-би-си эти обвинения воспроизводила, и телевидение ITV, и четвёртый канал. И никто не увидел в этом ничего необычного, наоборот, вся страна удивилась бы, если откровения столь влиятельного лица были бы прессой проигнорированы.

Британские либералы в свое время жестко, беспощадно критиковали и самого Каммингса, считая, что тот несет большую долю ответственности за негативные последствия Брекзита и подмену серьёзной политики манипуляциями и политтехнологиями. Теперь они не могут не позлорадствовать по поводу ссоры бывших союзников. Справа же Каммингса обвиняют в примитивном сведении личных счетов с премьером. Кто прав, кто виноват? Эта колонка не об этом, а о том, что в нормальной демократической стране любая, даже самая нелицеприятная и злая критика властей предержащих не только не запрещена, но и считается важным признаком общественного здоровья.

Тем более интересно, что буквально в тот же день, когда Британия цитировала и обсуждала очередную свирепую атаку Каммингса на премьер-министра, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова выступила в защиту свободы слова в Соединенном Королевстве. По её словам, над этой свободой нависла угроза из-за подготовки правительством нового законодательства, приравнивающего стриминговые медиаресурсы (такие как Netflix, Amazon Prime или Apple TV) к традиционным телекомпаниям, Захарова почему-то называет их "аналоговыми СМИ", хотя британское телевидение давно перешло на "цифру".

В случае принятия законопроекта эти "интернет-площадки" будут вынуждены прислушиваться к рекомендациям и инструкциям Ofcom, британского неправительственного агентства, регулирующего работу теле- и радиокомпаний. Полномочия Ofcom включают в себя лицензирование вещателей, разработку правил и политики в области общественного вещания, разбор конфликтов, поддержку свободной конкуренции и так далее. Именно необходимостью обеспечить равные условия всем участникам теле- и видеорынка и объясняют власти необходимость принятия нового законодательства. "Британским вещателям приходится конкурировать с этими гигантами со связанной за спиной рукой" – так образно описал существующее ныне положение дел неназванный представитель правительства.

Но Захарова полагает, что причиной стремления правительства к этим изменениям стало нелицеприятное изображение королевской семьи в знаменитом сериале "Корона". Дескать, решили в Уайтхолле производителя сериала компанию Netflix укоротить в угоду правому флангу правящей консервативной партии. Оттуда действительно раздавались возмущенные голоса. Но единственная сформулированная министром культуры претензия к создателям сериала состояла в том, что они не поставили в титры предупреждения, что это художественное произведение, а не документальное повествование, которое публика может воспринять как буквальное изложение исторических фактов и ситуаций.

Что было бы, если бы компания Netflix оказалась вынуждена считаться с регулятором Ofcom? Неужели популярный сериал запретили бы или заставили бы вырезать из него неприятные для кого-то сцены? Сама постановка такого вопроса ничего кроме недоумения, а то и смеха у британцев не вызывает.

Мария Захарова живет в стране, где "приравнивание" интернет-площадок, веб-сайтов и порталов к традиционным СМИ диктуются желанием государства ужесточить цензуру, ещё сильнее завинтить и без того тугие гайки контроля над мыслью и информацией. Видимо, представитель МИД проецирует родные реальности на чужую и, судя по всему, непонятную ей страну и сильно отличающееся от российского общество. По очередному странному совпадению, кстати, накануне всё тех же скандальных публикаций Владимир Путин подписал закон, по которому сайты будут обязаны удалять "порочащую честь" информацию даже и без решения суда. Не то что в Великобритании, где регулирование Ofcom никак не мешает Би-би-си и прочим публиковать самые жёсткие выпады в адрес премьер-министра или рассказывать в выпусках новостей о том, как его бывший главный советник обвиняет его во лжи.

Может быть, Путина не с премьер-министром надо сравнивать, а с королевой? Ведь российского президента стараются превратить в сакральную фигуру, куда там простым смертным – главам государств и правительств, которых население запросто меняет в результате выборов. Но ведь королева царствует, а не правит. У британского двора нет никакого административного ресурса, он не может спускать на телевидение "темники" и избавляться от неугодных журналистов и политиков. Что же касается популярного сериала "Корона", то мы даже не знаем, что в нём понравилось королевской семье, а что нет. Елизавета II никогда не вмешивается в политику, она принципиально не дает оценок художественным произведениям, тем более таким, которые вызывают споры в обществе. Монарх и ее окружение ни за что не снизойдут до участия в подобных разборках, полагая, что это несовместимо с королевским достоинством. Это как раз тот случай, когда для поддержания авторитета не нужны запретительные законы и угроза уголовного наказания за неуважение к трону.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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