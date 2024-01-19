"Их можно отправить на войну". Зачем России новые граждане

Власти России хотят привлечь еще больше соотечественников из-за рубежа и готовят для этого почву: президент Владимир Путин поручил разработать предложения по их репатриации в случае "незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств".

Также Путин дал задание представить предложения "по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом". Это к 1 июля 2024 года должны сделать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Программа во возвращению соотечественников действует с 2006 года, в 2012 году Владимир Путин объявил ее бессрочной. Многие эксперты говорят о ее неэффективности. В частности, чиновники часто игнорируют нужды переселенцев или посылают их в места, где нет работы, а жить в домах, которые предлагают людям, невозможно. Тем не менее, по официальным данным, с 2006 по 2018 год по этой программе в Россию переехали 826 тысяч человек. Сколько из них вернулись назад, не сообщается.

Как правило, соотечественникам предлагают переселяться не в Москву и Санкт-Петербург с их развитой инфраструктурой и отличными от всей России социальными льготами и другими преимуществами. Им дают возможность переехать в Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, на Чукотку – то есть в те регионы, откуда их жители активно уезжают. Именно поэтому правительство России решило увеличить "подъемные" при переезде на такие территории – теперь эта сумма выросла со 120 до 240 тысяч рублей на заявителя и до 120 тысяч рублей – на каждого члена семьи переселенцев.



С 1 января 2024 года в России появился институт репатриации. Он создан в рамках государственной программы по оказанию содействия "добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за рубежом". На репатриацию могут рассчитывать соотечественники, постоянно живущие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного военного вторжения России в Украину). После принятия указа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому репатрианты, желающие вернуться в Россию, смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке.

В апреле 2023 года президент Путин подписал закон "О гражданстве Российской Федерации". Некоторые категории переселенцев смогут получить гражданство даже без экзаменов по истории России и русскому языку.

О том, для чего Россия зовет к себе новых соотечественников, говорит демограф Алексей Ракша:

Их можно отправить на войну

– Здесь есть две цели: старая цель – это улучшение демографии, а новая возможная цель привлечения людей в Россию – чтобы их можно было отправить на войну. Программа по репатриации рассчитана на тех, кто проживает за рубежом, чьи предки жили в России. Но у нас давно уже работает программа переселения соотечественников. И за то время, пока она работает, в Россию переселилось около миллиона человек. Эта программа никуда не делась, просто она пострадала из-за ковида, и сейчас в Россию переселяются меньше 100 тысяч человек в год.

Понятно, что молодые мужчины не хотят переселяться в Россию из-за войны. Речь о людях, которые проживают в странах ближнего зарубежья – либо это русские, либо они говорят на русском языке. Кто-то не хочет переезжать в Россию, а большинство из тех, кто хотел, уже переехали. Мне кажется, что миграционный потенциал русских и русскоязычных из стран ближнего зарубежья уже исчерпан, большого потока точно не будет.

– Кого прямо сейчас ждет Россия, с учетом войны?

Россия ждет русских, молодых, необязательно образованных мужчин

– Понятно, что Россия ждет желательно русских, в основном молодых образованных мужчин с горящими глазами. Сейчас уже даже необязательно образованных. С другой стороны, у России есть объективная потребность в людях, даже невзирая на войну, даже если бы войны не было. И поэтому мы видим эти послабления в получении ВНЖ и гражданства. В этом году было четыре послабления в законе о гражданстве, и это, конечно, только из-за войны.

– Что должна была бы предложить людям российская власть, чтобы они в массовом порядке хотели бы начать переселяться в Россию?

Я вообще не верю, что это возможно

– Во-первых, надо закончить войну. Кроме того, нужны большие подъемные деньги, допустим, от миллиона рублей, или участок земли, или дом, или еще что-то существенное. Другой вопрос – будут ли рады этому сами россияне? Потому что потенциала миграции именно русских почти уже не осталось. Много русскоговорящих, но граждане Казахстана, к примеру, и так приезжают в Россию. Их поток вряд ли увеличится. Значит, мы говорим про таджиков, про киргизов, про узбеков, и такая массовая миграция опасна с политической точки зрения, потому что россияне воспринимают их не очень хорошо. Поэтому большого наплыва миграции в Россию не жду – я вообще не верю, что это возможно, – говорит Алексей Ракша.

О том, как работает программа по переселению соотечественников, и для чего Россия зовет к себе новых сограждан, рассуждает глава организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина:

Предполагалось, что в Россию приедут невероятные миллионы людей

– Эта программа была принята в 2006 году. До этого был закон о соотечественниках, инициированный коммунистами и никогда не работавший. Это тоже очень интересно. Определение "соотечественника" было довольно расплывчатым, при этом закон утверждал, что они сразу становятся гражданами России. Тогда, как я понимаю, в праве впервые появилось это понятие "соотечественник", это было еще до 2006 года. Дальше возникает эта программа соотечественников, им даются какие-то льготы, всюду образуются какие-то бесконечные комиссии, которые решают, кто соотечественник, а кто нет. Предполагалось, что в Россию приедут какие-то невероятные миллионы людей. Но этого не произошло. Какая была важнейшая проблема?

Проблема была в том, что они не могли получить гражданство. Они приезжали, где-то селились, сами снимали какое-то жилое помещение и не могли получить регистрацию по месту жительства. Этот знаменитейший седьмой пункт в статье о льготном получении гражданства как раз говорил о том, что для его получения нужна регистрации по месту жительства. А где ему регистрироваться по месту жительства? Они приезжают, но они только приехали – либо они сняли жилье, и хорошо, если у тебя тут мама с папой или какой-то очень-очень близкий друг или родственник, который тебе поверит, а у нас же до сих пор проблема – люди не хотят к себе никого регистрировать по месту жительства.

У них до сих пор это вот советское представление, что, если он кого-нибудь зарегистрирует, человек получит право на его жилплощадь. Это уже давно не так, но пойди и убеди какую-нибудь мою ровесницу, что это не так. Или они получают какое-то жилье от работы или общежитие, но там нельзя зарегистрироваться. Это была очень большая проблема, мы очень с этим боролись. Добились переформулировки, что достаточно регистрации по месту пребывания – и стало можно получить гражданство. Тогда было некоторое увеличение приезда этих самых соотечественников.

– Почему Россия снова зовет к себе соотечественников?

У представителей российской власти мир делится на своих и чужих

– Ну, идея эта возникает постоянно. Она, мне кажется, связана с тем, что у представителей российской власти мир делится на своих и чужих. Все эти идеи "русского мира" – это представление о том, что есть "свои" и "чужие". Давайте мы всех своих призовем к себе, давайте мы всех примем, давайте мы усилим наше государство. Они, бедные, там где-то страдают, а вот мы их всех примем. И периодически возникает предложение это сделать, периодически возникает какой-то новый проект и с такой же периодичностью он рушится. Потому что привлекательным страну делает нечто иное. Люди уезжают в другие страны, если им там комфортно, если к ним относятся доброжелательно, если их не считают людьми второго сорта, если они там получают в достаточной мере медицинское обслуживание и так далее.

Они остаются в этих странах, а их дети, как мы видим, уже становятся жителями этих стран и считают эти страны своей родиной. Очень грустно, что мы отвергаем тех, кто считает Россию своей родиной, потому что люди недовольны тем, что делают власти. Потому что Путин и Россия – это не одно и тоже, – уверена Светлана Ганнушкина.



Еще в 2016 году в России запустили программу "Дальневосточный гектар" – как для россиян, так и для переселенцев. По ней можно бесплатно получить земельный участок в регионах Дальнего Востока. Изначально в программе участвовали Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская область, Якутия, Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатка и Чукотка. В 2020 году список дополнили Бурятия и Забайкалье.

С 2021 года бесплатный гектар можно получить и в Арктике. Но выяснилось, что получить участки можно только за пределами городов. Они должны располагаться на расстоянии как минимум 10 км от населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. жителей и в 20 км от городов с населением более 300 тыс. человек. Правда, впоследствии у некоторых эту землю государство забирало обратно.



О программе "Дальневосточный гектар" и о том, насколько успешной окажется новая попытка привлечения в Россию соотечественников, говорит директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев:

Мы рассчитывали хотя бы на 300 тысяч увеличить численность населения, но не получилось

– Подобная мера назрела уже давно. Госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников была принята еще в 2006 году, потом ее продлевали до сегодняшнего дня. Совершенно очевидно, что она была неэффективна. Прежде чем принимать новые законы и программы надо бы разобраться, почему не сработала предыдущая программа, нужен очень глубокий анализ, чтобы не получилось, по Черномырдину, "как всегда". У нас на Дальнем Востоке как минимум десять программ, связанных с демографической политикой, одна из них заканчивается в этом году. И она опять ушла в минус. Мы рассчитывали хотя бы на 300 тысяч увеличить численность населения, но не получилось. Есть Национальная программа, которую приняли в 2020 году, но про нее как будто бы даже забыли. При этом потребность в людях запредельная: на мой взгляд, на нашей территории должно было бы жить, как минимум, в пять, а лучше в десять раз больше населения.

– Реально ли вот сейчас вернуть людей в Россию?

– Когда принималась предыдущая программа, расчет строился чисто формальный. Вот давайте мы сейчас объявим, давайте сейчас… и так далее. Я сталкивался с этим в свое время, я писал еще и региональную программу по соотечественникам, и там без слез нельзя было смотреть на то, что потом предлагали на местах. Вакансия – медсестра с заработной платой 5 тысяч рублей, жилье не предоставляется. Это полное издевательство над такой программой.

– А как же знаменитый "Дальневосточный гектар"?

Про "Дальневосточный гектар" лучше даже не вспоминать

– Про "Дальневосточный гектар" вообще лучше даже не вспоминать, потому что дальневосточный гектар – это вообще, будем так говорить, чушь собачья. Гектар – это не для товарного производства. На гектаре в лучшем случае можно построить жилье, но это жилье по закону находится в 20 километрах от всякой инфраструктуры, много не наездишься. Там нет электричества, там нет дорог, там нет ничего. Вот, представьте себе, человек взял гектар, построил себе там дом, переселился туда с семьей – и дальше что? Где ему больницу взять, где ему школу взять, где ему все остальное взять? И поэтому, если уж там и получилось где-то 120 тысяч тех, кто взял гектар, это, в общем-то, большая часть – местные люди, и местные люди брали исключительно для таких вот нужд: построить пасеку или там сделать какое-то совершенно небольшое производство. На гектаре даже трактору развернуться сложно. Поэтому с точки зрения товарного производства гектар – ничего.

– Что могло бы привлечь людей на Дальний Восток?

Тогда человек, получивший землю, был обречен быть богатым

– Если уж вы собирались завлекать людей землей, то по-хорошему, вспомнили бы хотя бы те же самые реформы, которые предпринимались в конце XIX века, еще до Столыпина, когда переселенцам давали по 100 десятин земли. Тогда была масса льгот: освобождение от воинской повинности, подъемные, снабжение техникой, инвентарем и так далее. Это было совершенно другое время, но и даже в то время человек, получивший 100 десятин земли, был обречен стать богатым. И тогда ехали крестьяне. А сейчас горожанину дайте этот гектар – что он с ним будет делать?

Плюс к этому совершенно очевидно, что сейчас в Подмосковье дают за 100 тысяч рублей гектар земли, а во Владивостоке квадратный метр жилья стоят 120–150 тысяч, существует большая разница. Бесплатно и 100 тысяч – это примерно одно и то же. И понятно, что человек из Подмосковья или Москвы не поедет на Дальний Восток за бесплатным гектаром, а возьмёт его за 100 тысяч в Подмосковье, где есть инфраструктура, где есть транспорт. Поэтому про "Дальневосточный гектар", я думаю, больше говорить не стоит.

– Куда же ехать переселенцам?

Люди бегут с Дальнего Востока последние 30 лет

– Это одна из главных проблем. Куда эти люди поедут? Опять в Москву? Это неправильно. Москва уже распухла. Она распространилась на сотни километров от центра города и все пухнет и пухнет, собирая под себя людей с территории России. Так вот, на самом деле, нужно опять-таки думать о том, куда девать людей на Дальнем Востоке и что для этого нужно. Нужно давать преференции тем отраслям, которые создают так называемые цепочки производства. А это что может быть? Это то же самое судостроение, то есть вообще все, что связано с освоением мирового океана.

Вот у нас сейчас в Амурской области строят и газохимические, и газоперерабатывающие заводы, космодром и многое другое. Вот то, что создает последующие цепи производства и требует людей. Так огласите вот эту программу, и в соответствии с этой программой стройте законы, связанные с привлечением соотечественников. Покажите им перспективу. Покажите им, что мы приглашаем вас не просто в качестве рабочей силы, а мы приглашаем вас сюда как людей. Вот тогда люди бы поехали. Но тут есть еще одна тонкость: зачем я поеду в те регионы, из которых люди бегут? Значит, создайте сначала условия для тех, кто здесь еще живет.

Ну это же вообще безумие какое-то! На протяжении 30 с лишним лет, начиная с 1991 года, с Дальнего Востока народ уезжает и уезжает. Стоимость жилья приближается к московской, зарплаты значительно ниже, цены на продукты заоблачные. Работать негде. При всем при этом дефицит рабочей силы колоссальный. Колоссальный дефицит в строительстве, колоссальный дефицит инженеров. И я боюсь, что при таком подходе, который сегодня существует, – быстро-быстро написать новую программу, не думая, почему не выполнена старая – большого эффекта от этого не будет, – полагает Юрий Авдеев.