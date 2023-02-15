Из Эстонии депортировали координатора "Бессмертного полка"

Власти Эстонии аннулировали вид на жительство координатора акции "Бессмертный полк" Сергея Чаулина. Вечером 14 февраля он был депортирован из страны. Чаулин руководил организацией "Российские соотечественники в Европе" и занимал прокремлёвскую позицию. Как сообщили в эстонской полиции безопасности, вид на жительство иностранца может быть аннулирован, если его обладатель представляет угрозу государственной безопасности и общественному порядку.

По сообщению эстонского издания Rus.ERR, Чаулин подтвердил, что покинул Эстонию. По его словам, его вызвали в полицию под предлогом возвращения конфискованных портретов "Бессмертного полка". В отделе полиции ему "предъявили обвинение на 30 листах, забрали телефон и документы, и выслали". Он уточняет, что ему не дали возможности связаться с адвокатом. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге и решает, будет ли обжаловать решение полиции.

Сергей Чаулин проживал в Таллинне, у него нет никакого гражданства. Он неоднократно выступал в поддержку аннексии Россией Крыма, а затем - присоединения Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР". Чаулин являлся председателем правления движения "Ночной дозор", которое в апреле 2007 года выступало против переноса памятника советскому воину-освободителю в Таллинне из центра города на воинское кладбище, а затем каждый год организовывало памятные мероприятия в дату переноса и связанных с ним протестов.

В 2016 году Чаулин вместе с другими организаторами таллиннского шествия "Бессмертный полк" был привлечён к суду по обвинению в организации несогласованного публичного мероприятия. Активисты были оштрафованы, но смогли опротестовать штрафы.

Чаулин руководил организацией "Российские соотечественники в Европе". По мнению полиции безопасности, эта организация транслировала политику Кремля, а сам Чаулин "активно распространял враждебную российскую пропаганду" и "годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения".