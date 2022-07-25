Или вилкой в глаз. Иван Беляев – об аукторитас и потестас

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В идее "референдумов", которые Сергей Кириенко хочет провести на оккупированных украинских территориях, идеально сходятся гипертрофированное путинское законничество-крючкотворство и застарелое пропагандистское жульничество: "Кручу, верчу, обмануть хочу". В результате получится что-то вроде "он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. Но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали".



Референдум, конечно, высшая форма народовластия, но не рефендум порождает общественный консенсус и легитимный порядок, а наоборот, любой инструмент демократии, референдум в том числе, начинает работать по назначению, когда этот легитимный порядок уже существует. И этот самый легитимный порядок вовсе не про соблюдение какой-то буквы чего бы то ни было. Он рождается из ощущения общности людей, из чувства сопричастности и сопринадлежности, из минимального разделения общих ценностей. А также из чувства безопасности!

Присоединиться к великой и процветающей России или вилкой в глаз?

Ещё древние римляне понимали разницу между potestas и auctoritas. Первое – это просто власть, данная должностью, в конечном счёте не больше, чем власть силы. Второе – власть, данная авторитетом, репутацией, может быть, божественной санкцией, но в любом случае, скорее, моральное право так поступать, чем физическая возможность. Классик социологии Макс Вебер вообще противопоставлял легитимность и насилие. Если какие-то поступки людей продиктованы силой, то о легитимности и речи быть не может, легитимный порядок – это когда люди сами так поступают, потому что считают правильным и уместным.



Очевидно, что разнести ракетами территорию пары областей, а потом в полуразрушенных городах и посёлках, из которых бежали сотни тысяч, если не миллионы обладающих правом города граждан (общее число украинских беженцев, безусловно, измеряется миллионами, но я сейчас именно о территориях предполагаемых "референдумов"), под дулом автомата задать людям вопрос с формулировкой "Присоединиться к великой и процветающей России или вилкой в глаз?" – это издевательство и над формой, и над сутью, даже если мы допустим, что какое-то число пророссийских избирателей там правда есть. Здесь нет никакого "аукторитас", только "потестас" – потому что можем!

Я помню, мы в детстве играли в прятки, нужно было прибежать к стартовой точке водящего и сказать "туки-баки за себя". "Референдумы" на захваченных землях Херсонской или Запорожской областей даже не ставят задачу кого-то убедить. За пределами России в них не поверит никто, не считая уж, простите, полных идиотов. В самой России это мало кому интересно: если у россиян нет серьёзной оппозиции войне, то не было и массового запроса на аннексию Мелитополя. Те, кто "против", разумеется, останутся против. Те, кто рьяно "за", само собой, радостно поддержат любую форму оккупации. Те, кому до этого дела нет, промолчат.

Путинский режим хочет соблюсти какие-то псевдозаконные формальности, которых у него никто не просил и правомочность которых никто не станет проверять. При этом Кремль вроде бы кого-то по привычке обманывает, хотя обманывать ему тоже некого и незачем. В сущности, это просто такое глобальное "туки-баки", так к этому и стоит относиться.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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