Илья Фарбер приговорен к 3 годам колонии по делу о поджоге военкомата

Суд в Удмуртии приговорил московского художника, бывшего сельского учителя Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строго режима по обвинению в поджоге военкомата и призывного пункта в посёлке Игра в мае этого года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Фарбера признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенного путём поджога из хулиганских побуждений. Суд также назначил ему штраф в размере двух миллионов шестисот тысяч рублей.

В сообщении говорится, что Фарбер полностью признал вину и от дачи показаний отказался.

Утверждается, что в ходе предварительного следствия он заявил, что не собирался уничтожать имущество, а "хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал".

Пожар в здании призывного пункта в удмуртском посёлке Игра произошёл в ночь на 21 мая. Через несколько дней произошёл поджог военкомата. Поджигателя искали несколько дней, прежде чем вышли на 48-летнего Фарбера, который приехал в посёлок к родственникам. В ходе обыска у него, как утверждается, изъяли две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, а также банковские карты и смартфоны.

Илья Фарбер - московский художник и бывший директор дома культуры в Тверской области. В 2013 он был осужден за злоупотребления должностными полномочиями и получение взятки. По версии следствия, будучи директором сельского клуба, Фарбер получил взятку в 400 тысяч рублей от предпринимателя за ремонт здания Дворца культуры. Фарбер вины не признал.

Процесс по делу учителя вызвал широкий общественный резонанс.

Первоначально он был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в три миллиона рублей, затем наказание было снижено на год. После того, как президент Владимир Путин назвал приговор Фарберу "вопиющим", суд смягчил наказание до трёх лет. В начале 2014 года Илья Фарбер был условно-досрочно освобождён.