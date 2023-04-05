Издание "Холод" опубликовало интервью Ильи Яшина из колонии

Оппозиционный политик Илья Яшин, отбывающий длительный срок заключения по обвинению в распространении фейков о российской армии, дал большое интервью из колонии - изданию "Холод".

Яшин отвечал на вопросы письменно. В интервью он признаётся, что изоляция даётся ему тяжело и угнетает, но утверждает, что не жалеет о принятом решении остаться в России.

"Я не знаю, как можно победить Путина дистанционно. Допустим, прошлой весной я сбежал бы куда-нибудь в Европу, начал вести там стримы, писать статьи, колесить по форумам "хороших русских"… Каким был бы политический вес моего слова за границей? Власть ведь всегда спекулирует на этой теме: "иностранные агенты сбежали к своим хозяевам, порвали связь с Россией"... Кремль предпочитает видеть своих критиков эмигрантами, а не политзаключенными. Перед тем как посадить, оппозиционных политиков всеми силами выдавливают из страны. Сажают, если ты упираешься и категорически отказываешься уезжать. Давайте честно признаем: значительная часть общества принимает эти аргументы, и я не готов это игнорировать", - написал Яшин из колонии. Он считает, что "политический вес его тюремных текстов и выступлений с судебной трибуны всё же заметно больше", чем если бы он "говорил то же самое из парижского кафе". "Честно: я ещё никогда не чувствовал себя таким сильным, как сейчас", - резюмирует Яшин.

Политик также подробно рассказал, как в колонии относятся к нему сотрудники ФСИН и другие заключённые. "За всё время я ни разу не сталкивался с агрессией. Я слышал слова поддержки и от конвойных, и от приставов гораздо чаще, чем ожидал. Особенно тепло приветствуют чеченцы, которые благодарят за то, что я говорил правду про Кадырова", - рассказал Яшин, добавив, что ему в тюрьму пришло почти 15 тысяч писем со словами поддержки и благодарности, и это "невероятно мотивирует и воодушевляет".