Суд признал Яшина виновным в распространении фейков об армии

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении так называемых фейков о российской армии в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Приговор Яшину продолжают зачитывать. Ожидается, что сегодня ему назначат наказание. Прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы. Яшин настаивает на своей невиновности.

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