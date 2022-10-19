Илья Яшин заявил об аресте всех своих банковских счетов 

Оппозиционный политик Илья Яшин, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии, заявил об аресте всех своих банковских счетов. По словам Яшина, об этом ему сообщил следователь, ведущий уголовное дело политика. Он также сообщил, что следствие по делу завершено.

Телеграм-канал SOTA без ссылок на источники уточняет, что счета оппозиционера арестованы "превентивно, на случай уголовного штрафа".

Илья Яшин, один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России, находится под арестом с середины июля. Уголовное дело против него было возбуждено из-за эфира в ютьюбе, в котором он говорил о преступлениях, совершённых российскими военными в украинском городе Буча. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале октября Следственный комитет России предъявил Яшину обвинение в окончательной редакции. В нём в частности говорится, что оппозиционер "испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес у неопределённого круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные".

Ожидается, что дело в отношении Яшина будет передано в суд до конца октября.