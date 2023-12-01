Илью Яшина оштрафовали за отсутствие плашки "иноагента"

Суд в Москве оштрафовал на 45 тысяч рублей находящегося в колонии политика Илью Яшина из-за отсутствия маркировки "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Яшин присутствовал на заседании по видеосвязи, причем картинка на экране была чёрно-белой.

Протокол составили из-за пяти постов в телеграм-канале Яшина, вышедших начиная с ноября 2022 года, когда Минюст России внёс оппозиционера в реестр "иностранных агентов". "Что характерно – почти все они касаются Путина", писал Яшин. Канал ведёт не сам Яшин, а его соратники, там публикуются письма политика из заключения.

Яшин и его защита считают административный протокол поводом для уголовного дела против политика. Адвокат Михаил Бирюков отмечал в суде, что на момент публикации постов, к которым возникли претензии у Роскомнадзора, Яшин был арестован и, согласно ответу от ФСИН, не имел доступа к социальным сетям.

Адвокат также рассказал, что ранее Яшин оспорил статус "иностранного агента", так как не может находиться под иностранным влиянием в заключении. Официального ответа на свой запрос политик не получил.

Защита считает, что Яшин "фактически привлекается к ответственности за его убеждения" и просила суд прекратить дело. Представитель Роскомнадзора Владимир Соломоненко, в свою очередь, заявил, что Яшин распространял материалы "с помощью третьих лиц".

Выступая по видеосвязи в суде, Яшин заявил, что "сегодняшний вердикт" не имеет значения, а ярлык иноагента, как бы ни старалась пропаганда, к нему не прилипнет. "Запугать и заткнуть меня все равно не получится. А самое главное — никому не удастся подорвать мою веру в Россию и её народ", - сказал оппозиционный политик.