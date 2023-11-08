"Абсолютно бесстрашный". Новое дело против Ильи Яшина

На политика Илью Яшина, находящегося в СИЗО в Москве, могут составить протокол из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" у публикаций в его социальных сетях. Об этом от имени Яшина сообщил его телеграм-канал. Позднее в интервью Радио Свобода информацию подтвердил адвокат политика Михаил Бирюков.

По статье Уголовного кодекса "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" за повторное нарушение этих обязанностей, в том числе и за отсутствие маркировки, может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Илья Яшин был арестован в июле 2022 года и осуждён на восемь с половиной лет колонии по статье о "фейках". Как указывает управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, публикации в его телеграм-канале не маркируются в соответствии с законом об "иностранных агентах". Речь идёт о шести публикациях. Как в своем телеграм-канале пишет сам Яшин, "что характерно – почти все они касаются Путина".

В ответе ФСИН на запрос Роскомнадзора говорится, что, хотя у политика и не было доступа в интернет в СИЗО, чтобы писать что-то в соцсетях, он мог "организовать процесс распространения информации через третьих лиц". Сообщается, что протокол будет составлен непосредственно в СИЗО 8 ноября. "Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела", – сообщает Яшин. На момент публикации этой статьи о составлении протокола не сообщалось.

О возможных юридических последствиях нового эпизода в преследовании Ильи Яшина Радио Свобода рассказал его адвокат Михаил Бирюков:

Наличие двух административных нарушений является поводом для возбуждения уголовного дела

– Для того чтобы в отношении него возбудили уголовное дело по статье 330.1 часть 1, необходимо два протокола. После первого протокола материалы будут направлены в суд. Суд должен вынести решение по данному протоколу, мы его, естественно, обжалуем в апелляционной инстанции. Кроме этого, должен быть составлен второй протокол, по нему точно также должна быть судебная процедура. Наличие двух административных правонарушений, связанных с отсутствием маркировки, является поводом для возбуждения уголовного дела.

– Если это дело будет возбуждено, что грозит Илье Яшину?

Мы ждем составления протокола и первого судебного заседания

– Наказание по этой статье – два года лишения свободы. Но хитрость в том, что кроме первой части в этой статье есть и вторая часть. В ней за непредоставление отчетов о своей деятельности иностранными агентами точно так же предусмотрена уголовная ответственность на те же 2 года. Будут ли составляться протоколы в отношении него за то, что он, находясь в СИЗО, не предоставлял отчеты в Минюст, нам неизвестно. Поэтому пока мы ждем составления протокола и первого судебного заседания по этому делу.

– Для чего это сейчас нужно власти? Ведь Яшин и так осужден на 8,5 лет и находится в заключении. Не кажется ли вам, что это какой-то акт устрашения не только Ильи, но и всех людей, которые получили статус иностранного агента, но не маркируют свои сообщения?

Напоминание всем, кто не маркирует публикации - уголовное дело может быть возбуждено в любой момент

– Такие меры всегда направлены на устрашение оставшихся, тех, кто пока не привлечен к ответственности. Это напоминание всем, кто не маркирует свои публикации, что уголовное дело может быть возбуждено в любой момент. Кроме того, я думаю, что это – своеобразный ответ на обращение Яшина в Минюст с заявлением об исключении его из реестра иноагентов, так как он находится в следственном изоляторе, не может быть под чьим-либо влиянием, не имеет иностранного финансирования в течение последнего года, да и не имел никогда иностранного финансирования. Поэтому два таких момента имеют значение для составления протокола, – говорит Михаил Бирюков.

О преследовании Ильи Яшина, который даже в заключении продолжает активно критиковать войну России против Украины и режим Владимира Путина, говорит его коллега, муниципальный депутат из Москвы Елена Котеночкина, покинувшая страну. В России против нее возбуждено уголовное дело по статье о "фейках":

Им нужно начать правоприменительную практику

– Я думаю, что Роскомнадзор просто работает над тем, чтобы устранить действующие нарушения законодательства "Об иностранных агентах". Илья Яшин – яркий политик и блогер. С него можно начать, чтобы уже добраться до остальных, потому что по этой статье возбуждено не так много уголовных дел. Первое было инициировано против наблюдателя за выборами из движения "Голос" Артема Важенкова. Поскольку он эмигрировал, процесс не движется, и это для них неинтересно. Сейчас им нужно начать правоприменительную практику. Поэтому уголовное дело завели и на Илью Яшина, и на Алсу Курмашеву. Но Алсу Курмашеву нужно было просто взять в заложники и заставить ее замолчать, потому что она журналистка. Яшина вряд ли возможно заглушить, его телеграм-канал будет продолжать вестись и без всяких маркировок, я в этом уверена.

Это не первый случай, когда на уже осужденных политиков заводят новые уголовные дела. Новое дело завели против Алексея Навального, новое дело за оправдание терроризма завели на моего коллегу, муниципального депутата Алексея Горинова. Не так давно возбудили уголовное дело против Азата Мифтахова только для того, чтобы не выпускать его из тюрьмы, потому что у него заканчивался срок. Возможно, это давление, но это выглядит бессмысленной операцией. Допустим, они не получат УДО, даже если будут его запрашивать, в чем я сомневаюсь. Но до УДО еще далеко, до окончания их уголовных сроков тоже далеко. Я думаю, что режим сменится гораздо раньше, чем они полностью отбудут свое наказание.

– Находясь в заключении, Илья Яшин все равно критикует войну и режим Владимира Путина. Как это его характеризует?

Он абсолютно бесстрашный политик

– Он абсолютно бесстрашный политик. Он подозревал, что его посадят в тюрьму за его YouTube-канал, где он критиковал режим Путина, его войну и практически в реальном времени рассказывал о том, что происходит на войне. Он сделал репортаж про Бучу на основании фактов, изложенных Би-би-си и другими СМИ. Он не уехал, не покинул Россию. Надо отметить, что тогда уже в отношении меня и Алексея Горинова были возбуждены уголовные дела. И все шло к тому, что и Яшина арестуют (Горинов уже был арестован). Но Илья не покинул Россию и наверняка не собирается исполнять требования Роскомнадзора, – рассказала оппозиционный политик Елена Котеночкина.

В своём телеграм-канале Яшин, признанный правозащитниками политзаключённым, называет закон об "иноагентах" фашистским и отмечает, что "российская власть заставляет несогласных с ее действиями людей клеймить самих себя иноагентами под угрозой тюрьмы". Яшин пишет, что отказывается признавать себя "иноагентом" и не собирается себя "клеймить", поскольку "я верен России и даже за решеткой остаюсь её патриотом". Яшин подчеркнул, что понимает, чтó ему может грозить за отказ выполнять требования.

"Иностранным агентом" Илью Яшина объявили вскоре после его ареста летом 2022 года. По действующему законодательству, для признания человека иноагентом необязательно даже получать иностранное финансирование.

Илья Яшин выразил солидарность с журналисткой Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой, арестованной в Казани по уголовному делу об "иноагентах". Курмашеву обвиняют в том, что она добровольно не направила властям ходатайство о включении себя в реестр "иноагентов" – это первое подобное дело в России в отношении журналиста.