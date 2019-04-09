Судья запрещает возвращать мигрантов из США в Мексику

Федеральный судья в Сан Франциско отдал распоряжение о приостановлении практики иммиграционных властей США, принудительно возвращающих в Мексику лиц, запросивших убежища в США, на время рассмотрения их запроса.

Решение судьи Ричарда Зийборга является ответом на судебный иск, предъявленный федеральному правительству несколькими правозащитными организациями. Истцы утверждают, что администрация Дональда Трампа нарушает американское и международное право, возвращая беженцев в опасные приграничные города Мексики, где они не могут получить юридическое содействие и уведомления о слушаниях по своим запросам. Решение судьи вступит в силу 12 апреля с тем, чтобы предоставить возможность администрации Трампа обжаловать его.

Новые правила в отношении прибывших через мексиканскую границу соискателей убежища вступили в силу в январе. Так называемая политика «остаться в Мексике» была одним из главных нововведений министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Ее цель - замедлить рост потока мигрантов прибывающих через мексиканскую границу в том числе семей из Центральной Америки. В марте число мигрантов из Гватемалы, Никарагуа и Сальвадора прибывающих в США, выросло до самого высокого уровня за последние десять лет. В марте при переходе границы было задержано 100 тысяч человек. Президент Трамп объявил в воскресенье что Нильсен покинет свой пост после 16 месяцев работы.

До введения новых правил лицам, запросившим убежище в США, обычно предоставлялась возможность остаться в стране на время рассмотрения их запроса. Обосновывая свое решение изменить процедуру, администрация Трампа указала на огромное число накопившихся, но еще не рассмотренных просьб дающих таким образом просителям возможность пребывать в стране годами, растворяясь в огромном потоке нелегальных иммигрантов.

Во время посещения границы США с Мексикой в пятницу президент Трамп сказал, что иммиграционная система США перегружена и что страна не может принимать новых иммигрантов вне зависимости просят они убежища или нет. По словам Трампа, многие запросы на убежище являются обманом и попыткой воспользоваться юридическими уловками в американском законодательстве для того, чтобы незаконно проникнуть в США.

Несмотря на то, что судья Зийборг обязал правительство прекратить практику принудительного возвращения в Мексику лиц, запросивших убежище в США, он оставил за правительством право задерживать этих лиц на территории США пока идет процедура рассмотрения их запроса.