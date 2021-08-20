Илон Маск анонсировал создание робота-андроида Tesla Bot

Глава корпорации Tesla, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что его компания ведёт работу над созданием робота-андроида. Прототип робота, который получит название Tesla Bot, может появиться уже в 2022 году. Об этом Маскзаявил на "дне искусственного интеллекта", который провела компания Tesla.

Сообщается, что высота робота составит около 173 см, масса - 7 кг. Вместо лица у него будет экран, а передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, то есть быстрее человека-пешехода.

По словам Маска, робот сможет выполнять "скучную и опасную" работу, которую "меньше всего любят делать люди". По мнению предпринимателя, массовое появление таких роботов изменит структуру экономики.

Tesla Bot будет связан с новым суперкомпьютером Dojo и нейронными сетями, которые, по словам Маска, "распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём".

Несколько компаний в ряде стран мира ведут разработки роботов-андроидов, однако их массовое серийное производство для использования в хозяйстве пока не налажено.