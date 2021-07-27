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Квартальная прибыль Tesla впервые превысила миллиард долларов

Прибыль производителя электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года впервые в истории компании превысила один миллиард долларов.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года прибыль компании выросла в 10 раз.

Компания за отчётный период произвела более 200 тысяч автомобилей – это тоже является рекордом в истории.

Как отмечает Associated Press, несмотря на успехи рост Tesla может быть замедлен из-за продолжающейся нехватки микросхем для автомобилей у всех автопроизводителей. Основатель компании

Илон Маск признал нехватку чипов серьёзной проблемой, которая затрудняет планирование на следующий год. При этом компания намерена произвести до конца года более 800 тысяч автомобилей. В прошлом году Tesla выпустила 510 тысяч электрокаров.

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