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Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter

Американский миллиардер Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter. Сделка была анонсирована в апреле, об отказе предприниматель сообщил 9 июля. По утверждению его юристов, сервис не смог или не стал раскрывать информацию о числе фейковых или спам-аккаунтов, а она имеет основополагающее значение для бизнеса.

Ранее Маск заявлял, что может выйти из сделки, если окажется, что фейковые и спам-аккаунты составляют больше 5 процентов его пользователей. По его оценке, доля таких учётных записей может превышать 20 процентов. В письме регулятору он заявил, что имеет право самостоятельно оценивать этот показатель.

Акции Twitter упали на новостях об отказе Маска от сделки на 6 процентов. Бизнесмен должен выплатить миллиард долларов за отказ от соглашения. Сервис подаст на него в суд. Компания требует, чтобы миллиардер закрыл сделку, заплатив за неё 44 миллиарда долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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