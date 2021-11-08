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Илон Маск продаст 10 процентов своих акций. Так решили пользователи

Глава компании Tesla Илон Маск, являющийся сейчас, по оценкам, самым богатым человеком в мире, должен будет продать около 10 процентов принадлежащих ему акций компании. За это выступили почти 58 процентов участников опроса в твиттере Маска, организованном самим миллиардером.

В субботу Маск написал в твиттере, что продаст 10 процентов имеющихся у него акций, если пользователи одобрят эту идею. В опросе приняло участие свыше 3,5 миллионов пользователей, - сообщает "Голос Америки".

"Я был готов согласиться с любым исходом", – заявил Маск по завершении голосования.

Проведение опроса он объяснил тем, что "в последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль является средством ухода от налогов", поэтому он задумался о продаже 10 процентов своих акций Tesla. Он подчеркнул, что не получает зарплат или премий, а располагает только акциями. С учетом опционов Маск владеет 23 процентами акций Tesla – самой дорогой автомобильной компании в мире, рыночная стоимость которой недавно превысила 1 триллион долларов. По расчетам Reuters, 10 процентов акций Маска стоили около 21 миллиарда долларов на момент закрытия торгов в пятницу.

  • Демократы в Сенате предложили обложить налогом акции и другие торговые активы миллиардеров, чтобы профинансировать программу социальных расходов, предложенную президентом Джо Байденом, и закрыть "лазейку", позволяющую им откладывать уплату налогов на прирост капитала на неопределенный срок.
  • Маск подверг критике это предложение, заявив: "В конце концов, у них заканчиваются чужие деньги, и тогда они приходят за тобой".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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