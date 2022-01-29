Им никогда не встретиться. Евгений Фирсов – о Востоке и Западе

К концу XVI века в Европе функционируют десятки университетов, развивается не только книгопечатание, но даже пиратское книгопечатание. В Русском царстве того периода, выражаясь утрированно, даже кота на лубке ещё не изобразили.

В чём состоит принципиальное цивилизационное различие между Западом и Востоком? Если излагать мою мысль предельно кратко, то Запад на протяжении веков живёт по укладу свободной конкуренции мысли и идей (при большей точности нужно было бы назвать эту конкуренцию условно-свободной), в то время как Востоку этот уклад совершенно чужд. Здесь всегда царствовала главенствующая идея, а всё, что этой идее не принадлежало, считалось преступным диссидентством, подлежавшим силовому подавлению. И в общем-то неважно, что именно является главенствующей идеей на Востоке – китайский или советский коммунизм, ислам или православие, или что бы то ни было ещё. Западная конкуренция идей проливала немало крови, но в поте работы и неумолимого прогресса выкристаллизовывала драгоценные камни своего мира – юридическую систему, просвещенность, неподдельное осознание ценности личности, гражданское общество. Сменяемость власти, гражданские и политические свободы – это всего лишь технократическая, юридическая реализация, оформление, обёртка фундаментального института конкуренции идей. Восток тоже проливал много крови, но совершенно в другой связи – всегда защищая мейнстрим-идею от диссидентства, от проникновения критики.

Цивилизационно-культурные паттерны – почти что гены

Запад на протяжении всей истории порождал, порождает и продолжит порождать самые разные идеи и взгляды – от умеренных до маргинальных в самых разных системах координат. Сегодня, например, наиболее заметной системой координат является левый – правый политический спектр, столетия назад это были клерикализм – секуляризм или протестантизм – католицизм. Конечно, кто-то негодует по поводу тех или иных западных движений, однако Запад просто не мог не породить этих движений, как и многих других идей прошлого или настоящего (на секундочку, тот же марксизм родился на Западе). Будучи вынуждена конкурировать с идеями реформации в своё время, католическая церковь интенсивно открывала учебные заведения – сама религиозно-догматическая полемика осталась в тех веках, а учрежденная католической церковью сеть высококлассных школ и университетов сохраняется по сей день. Сменятся поколения, и западное общество возьмёт с собой в будущее драгоценные камни из сегодняшних движений, если они в них есть.

На Востоке всё может меняться самым кардинальным образом, но при этом базовый уклад остается неизменным. На Лобном месте может находиться исламский минарет, трон православного монарха, политбюро компартии Китая, Совбез современной России, в общем неважно, но сосуществование с конкурирующими идеями невозможно или является серьёзной девиацией. Вы негодуете по поводу подавления инакомыслия в России, Казахстане или Китае? Так имейте в виду: в восточном укладе немыслима свободная конкуренция воззрений. При этом в качестве ремарки замечу: нельзя сказать, что на Востоке невозможна модернизация – возможна, молодой СССР и современный Китай тому подтверждения.

Редкие восточные демократии – каждая по-своему интересное и, к сожалению, совершенно несистемное явление. Тайвань в глазах материкового Китая – как раз-таки диссидентствующая бородавка, которая давно была бы иссечена, если бы не опека Запада. Одна часть корейского народа живёт в самой страшной диктатуре на планете, а другая чуть ли не перекодировала свою "генетику" – преимущественным вероисповеданием в Южной Корее является протестантизм (а религия является чуть ли не единственным действенным транспортом, способным успешно доставить элементы того или иного ценностного ряда в общество, подобно тому, как вирусные векторы доставляют генетический материал в клетки организма). Япония с гордой покорностью побежденного самурая хоть и приняла демократические институты, но, скорее видит в них утилитарные инструменты – методологии или протоколы, нежели ценности.

Как водится, при желании можно убежать отсюда, но вот вытравить это из себя куда как сложнее. Цивилизационно-культурные паттерны – почти что гены. Некоторые либерально мыслящие россияне вынужденно покидают родину, и что же они видят на Западе? Политэмигрант Даниил Константинов, уехавший в Литву, подмечает: "Русскоязычное местное население ...они исповедуют взгляды, которые принято называть у нас "ватными", это очень часто поклонники Путина, Сталина". Но как же так? Над ними не узурпаторствуют ни Путин, ни Соловьев с Киселевым, а они всё равно "исповедуют". В Украине нет ни Путина, ни белорусского КГБ, но уровень независимости судебной системы по авторитетным оценкам весьма невысок (антилегализм, на мой взгляд, один из ярких признаков, маркеров принадлежности к восточной цивилизации).

Разумеется, эти две тектонические плиты – западный и восточный уклады – где-то соприкасаются. И в общем-то естественно, что районы соприкосновения – это места постоянной напряженности, жизнь на тектонических разломах несёт в себе риски: плиты могут периодически наваливаться одна на другую, поглощая целые области и поколения (примером тому трагедия прибалтийских стран). Но на порядок большая напряженность присутствует в областях размытых границ, когда не столь очевидно, где заканчивается Европа и начинается "ОдинНарод", а при непредвзятом детальном исследовании такая граница всё-таки отыскивается и – о, ужас! – она, быть может, не совпадает с формальными границами государств. Такие регионы являются областями беспрецедентных рисков, и момент, когда раздастся ужасный скрежет тех самых тектонических плит, к сожалению, рано или поздно, но всё равно настаёт.

Евгений Фирсов – блогер



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