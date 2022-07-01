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Время Свободы

"Им нужны летчики, офицеры и кадыровцы". На кого Россия меняет бойцов "Азова"

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 июля

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Время Свободы - Темы дня 1.07.2022
by Радио Свобода

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В результате попадания российских крылатых ракет в многоэтажный дом и в базу отдыха в Одесской области погибли почти 20 человек;

По какому принципу проводятся обмены военнопленными между сторонами войны в Украине;

Непредоставление Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС усиливает внутриполитическое напряжение в стране;

Бывшая помощница главы президентской администрации Дональда Трампа подтвердила, что Трамп знал об оружии в руках его сторонников, которых он подстрекал к штурму Капитолия;

Снятие Роскомнадзором «антиковидных» ограничений не облегчило российским туристам выезд за рубеж через сухопутные границы;

По словам посла России в Испании, средний российский турист тратит в Испании в 20 раз больше, чем британский. И это правда. С оговорками...

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